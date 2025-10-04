¿La comida chatarra puede ser tan adictiva como el cigarrillo?

Enfrentarse a la tentación de terminar una bolsa entera de papas fritas puede ser algo más que un problema de voluntad. Cada vez son más las investigaciones que señalan que podría tratarse de una forma de adicción, vinculada a los alimentos ultraprocesados, productos que generan antojos y consumo compulsivo a niveles comparables con el tabaco y el alcohol. Según estudios recientes, cerca del 20% de los adultos y el 15% de los niños y adolescentes muestran signos de dependencia hacia este tipo de comida.