Por qué Silicon Valley está copiando la cultura laboral china del “996”

El concepto comenzó a viralizarse en 2019 cuando empleados de Alibaba y Pinduoduo denunciaron en redes como Weibo las jornadas interminables y los abusos laborales que se escondían detrás del lema “trabajar duro para cambiar el mundo”. Las críticas crecieron durante la pandemia, cuando los casos de colapsos y suicidios dentro de las compañías tecnológicas salieron a la luz. Finalmente, en 2021, el Tribunal Supremo de China declaró ilegal el 996. Pero el modelo no desapareció: por el contrario, se expandió, como muestra un cambio reciente en la legislación griega.