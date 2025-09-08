¿Hay demasiados informáticos en EE.UU.? Los datos anticipan una crisis de empleo

El caso de Manasi Mishra, egresada de la Universidad Purdue, se volvió viral en TikTok cuando contó que sólo la cadena de comida rápida mexicana Chipotle la había convocado para un proceso laboral. Su testimonio refleja una frustración extendida en los Estados Unidos: después de años de esfuerzo académico, los graduados de informática encuentran más trabas que oportunidades en el sector que los inspiró a estudiar.