Grecia aprueba un nuevo esquema laboral polémico, con jornadas de hasta 13 horas

Grecia se convirtió en noticia mundial tras aprobar un régimen de jornada laboral excepcional de 13 horas diarias, que va a contramano de la tendencia a reducir dedicación existente en Europa. La medida impulsada por el Gobierno del primer ministro Kyriákos Mitsotákis busca “modernizar” el sistema de empleo y adaptarlo al avance de la automatización y de la inteligencia artificial. Sin embargo, la propuesta también reavivó un dilema antiguo: ¿más horas significan más productividad?