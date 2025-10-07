Secciones
Becas Progresar: cuánto se cobra en octubre y quiénes pueden acceder al beneficio

Conocé todos los detalles de la ayuda educativa que otorga el Gobierno de la Nación.

BECAS PROGRESAR. Conocé todos los detalles para acceder al programa en el décimo mes del año. / LA GACETA BECAS PROGRESAR. Conocé todos los detalles para acceder al programa en el décimo mes del año. / LA GACETA
Hace 42 Min

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó los montos y requisitos de las Becas Progresar para octubre de 2025. A diferencia de otras prestaciones del organismo, este programa no tendrá el aumento del 1,9% que se aplicó a jubilaciones y asignaciones.

Los valores se mantienen en $ 35.000 mensuales con el pago escalonado del 80% mensual y el 20% retenido que se libera una vez comprobada la regularidad académica. Los estudiantes que finalizaron su carrera o no cumplen con los requisitos ya no percibirán el beneficio.

Cuánto se cobra en octubre 2025

En este mes, los beneficiarios de nivel obligatorio y Progresar Trabajo recibirán $ 28.000, que representan el 80% del monto total.

Los alumnos de nivel superior cobrarán $ 28.000 durante el primer año y $ 35.000 a partir del segundo.

Además, quienes cumplieron con todos los objetivos académicos durante 2024 accederán al 20% acumulado, que se liquida de forma adicional.

Los inscriptos en marzo recibirán un pago extra de $ 66.000, mientras que los que se anotaron en septiembre cobrarán $ 42.000 adicionales.

Requisitos para cobrar las Becas Progresar en octubre

Los estudiantes que cumplan con las condiciones establecidas por la Anses seguirán recibiendo el beneficio. Los requisitos varían según el nivel del programa, como se detalla a continuación.

Progresar Nivel Superior:

- Tener entre 17 y 24 años (hasta 30 si ya se cursa una carrera y sin límite de edad para Enfermería).

- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal mínima de cinco años.

- Estar inscripto en instituciones públicas reconocidas.

- Haber terminado el secundario sin materias pendientes.

- Tener ingresos individuales o familiares menores a tres salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM).

- Cumplir con la regularidad académica exigida.

- Tener el esquema de vacunación completo.

- Participar en actividades complementarias.

Progresar Trabajo:

- Tener entre 18 y 24 años (hasta 40 si estás desempleado).

- Contar con una residencia legal de al menos dos años en el país.

- Presentar DNI vigente.

- Percibir ingresos inferiores a tres SMVM.

Progresar Obligatorio:

- Tener entre 16 y 24 años.

- Ser argentino o con residencia legal mínima de dos años.

- Acreditar ingresos familiares inferiores a tres SMVM.

- Ser alumno regular y cumplir con los objetivos académicos.

- Contar con vacunación al día.

- Finalizar los talleres de orientación vocacional o laboral para cobrar el 100%.

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar

Los beneficiarios pueden verificar el estado del pago de octubre en estos dos canales:

- Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección “Mis cobros”.

- Mi Argentina, desde la aplicación o el sitio web oficial.

