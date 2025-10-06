¡Un show histórico! 31 Minutos, la banda de títeres chilena, debutó en en el Tiny Desk de NPR

El noticiario de títeres 31 Minutos cruzó oficialmente las fronteras. Este lunes, el grupo liderado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano debutó en el canal de YouTube de NPR Music, marcando su primera presentación en Estados Unidos dentro del ciclo especial “El Tiny Takeover”, una versión del reconocido formato Tiny Desk Concerts dedicada a celebrar el Mes de la Música Latina.
Con una puesta en escena llena de humor, música en vivo y estética inconfundible, los personajes de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y compañía transformaron la oficina-estudio de NPR en Washington D.C. en un verdadero set de Titirilquén, la ciudad ficticia donde se desarrolla el noticiario.
El espectáculo combinó solos de guitarra entre neblina, coros emotivos y momentos de humor absurdo, en una presentación que fue descrita como “impactante” por los propios protagonistas a través de redes sociales.
Tulio Triviño y su llegada a Washington
Antes del estreno, Tulio Triviño protagonizó un video promocional grabado en tono humorístico desde la capital estadounidense. “¡Amigos! Por fin he llegado a Washington. Lugar famoso por el Capitolio, el Lago de los Cisnes patos y, próximamente, del Tiny Desk de 31 Minutos. ¡No se lo pierdan!”, declaró el conductor ficticio, en una publicación que rápidamente se volvió viral y generó gran expectación entre los seguidores del programa.
Un nuevo hito para la televisión chilena
Con esta presentación, 31 Minutos se une a la lista de artistas chilenos que han participado en las prestigiosas sesiones acústicas de NPR, como Mon Laferte, Ana Tijoux y Rubio.
El show representa un nuevo hito internacional para el programa que, desde su estreno hace más de dos décadas, ha logrado trascender generaciones y fronteras gracias a su mezcla de irreverencia, crítica social y humor inteligente.