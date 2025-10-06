Reír a carcajadas y limpiar la casa: actividades diarias que queman calorías

Quemar calorías es el término que se utiliza en referencia al gasto de energía que realiza el cuerpo para desempeñar todas sus actividades. Las calorías se “queman” o se gastan en actividades inconscientes como la respiración hasta en la ejercitación consciente que tiene por objetivo bajar de peso. En medio, en nuestro día a día, realizamos otras tareas y movimientos que también ayudan a eliminarlas.