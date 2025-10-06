Reír a carcajadas y limpiar la casa: actividades diarias que queman calorías

Quemar calorías es el término que se utiliza en referencia al gasto de energía que realiza el cuerpo para desempeñar todas sus actividades. Las calorías se “queman” o se gastan en actividades inconscientes como la respiración hasta en la ejercitación consciente que tiene por objetivo bajar de peso. En medio, en nuestro día a día, realizamos otras tareas y movimientos que también ayudan a eliminarlas.
Quemar calorías es fundamental para mantener un balance de energía en el cuerpo. Consumir más calorías de las que utilizamos puede ser perjudicial para el organismo porque, en caso de que este no llegue a convertir los alimentos en energía, se acumulan grasas poco a poco.
Aprovechar estas tareas y darles un pequeño giro en la rutina cotidiana puede representar un gran beneficio para el cuerpo. Usar escaleras en vez de ascensor o hacer pequeñas caminatas en el horario laboral o incluso para distancias cortas, son gestos que ayudan a quemar calorías y activar el metabolismo.
Qué actividades cotidianas ayudan a quemar calorías
Susana Pacheco, experta en alimentación, destaca que el verdadero secreto está en mantener el cuerpo activo a lo largo del día y no solamente durante una hora de entrenamiento en el gimnasio. “Moverse es vida y cada pequeño gesto cuenta”, sostiene. La especialista comparte en sus redes sociales tips para ayudar a las personas a mantenerse en movimiento.
Para dar sus recomendaciones, Pacheco toma como referencia los cuerpos de personas de 70 kilos y asegura que con practicar durante 30 minutos, habría una diferencia considerable. Por ejemplo, dedicar esa cantidad de tiempo a limpiar la casa puede representar un déficit de 120 calorías.
Pasar tiempo con amigos o con familiares, como toda actividad cotidiana, también implica un gasto energético. En este sentido Pacheco fusiona la pérdida calórica con el bienestar y dice que reir a carcajadas durante 10 minutos implica una pérdida equivalente a 40 calorías.
Las actividades físicas, aunque no tengan por objetivo principal quemar calorías, también funcionan. Practicar media hora de yoga diaria permite disminuir 80 calorías y bailar durante el mismo tiempo, hasta 120. Caminar rápido quema hasta 150 calorías, mientras que pasear en bicicleta, 250 y nadar, 300.