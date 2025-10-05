Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Un fruto seco rico en colágeno

Con un sabor que se asemeja al del coco o la nuez tostada, las nueces de macadamia son uno de los frutos secos con mayor cantidad de colágeno. Sirve para ayudar al organismo a combatir los radicales libres, mejorar el funcionamiento del intestino, favorecer la pérdida de peso, prevenir la diabetes y cuidar la salud del corazón.