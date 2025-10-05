Secciones
Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Una fruta que tiene un sabor similar a la nuez tostada.

Hace 1 Hs

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo y se encarga de proteger tejidos conectivos. Es bueno para los huesos, la piel, los cartílagos y los músculos y su deficiencia puede ocasionar problemas de salud. Para prevenirlos, hay un fruto seco rico en colágeno, poco conocido y consumido en Argentina.

Una de las claves de nuestra alimentación es la variedad. Cuanto más diversa es la cantidad de nutrientes que incorporamos, mejor capacidad tenemos para cubrir las necesidades de nuestro organismo. El colágeno, en particular, repara las pieles secas, disminuye las consecuencias del envejecimiento y previene la osteoartrosis.

Un fruto seco rico en colágeno

Con un sabor que se asemeja al del coco o la nuez tostada, las nueces de macadamia son uno de los frutos secos con mayor cantidad de colágeno. Sirve para ayudar al organismo a combatir los radicales libres, mejorar el funcionamiento del intestino, favorecer la pérdida de peso, prevenir la diabetes y cuidar la salud del corazón.

La nuez de macadamia puede consumirse su fruto entero, en forma de harina y mantequilla, debiendo ser consumida en pequeñas porciones para obtener todos sus beneficios. Esta puede ser comprada en los supermercados, tiendas naturistas y en tiendas online.

Estos frutos secos aportan nutrientes determinados cada 100 gramos. Contienen 718 kilocalorías, 76 gramos de grasas totales, cinco miligramos de sodio, 368 miligramos de potasio, 1.2 miligramos de vitamina C y 0.3 miligramos de vitamina B6.

Beneficios de las nueces de macadamia

Promueven la pérdida de peso: a pesar de su alto contenido calórico, las nueces de macadamia son una excelente opción para quienes buscan bajar de peso. Su contenido en fibra y grasas monoinsaturadas dan una sensación de saciedad que ayuda a controlar el apetito.

- Fuente de colágeno: estimulan la producción de colágeno en el cuerpo de forma natural, favorecen la elasticidad de la piel y ayudan a mantenerla firme.

- Reduce el colesterol: debido a que tiene ácidos grasos saludables, las nueces de macadamia ayudan a reducir los niveles de colesterol en la sangre y mejoran la salud cardiovascular.

- Propiedades antioxidantes: los compuestos fenólicos que contiene el fruto seco actúan como antioxidantes y ayudan a prevenir enfermedades vinculadas con el envejecimiento.

- Aporte energético: gracias a su alto valor calórico, son un alimento ideal para deportistas o personas que realizan actividades físicas intensas.

