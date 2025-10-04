Noche de los Museos, teatro y música ancestral: qué hacer este fin de semana en Tucumán

El fin de semana en San Miguel de Tucumán estará cargado de actividades culturales una vez más. Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de un fin de semana con un cronograma diverso que incluirá música, teatro, presentaciones, intervenciones, artes y, como cada fin de semana, ferias de artesanos y gastronómicos.
Un año más, en Tucumán se realizará la Noche de los Museos. En su 18va edición, quienes quieran participar contarán con circuitos detallados, espectáculos en toda la capital tucumana y también en puntos como El Cadillal y Tafí Viejo. La Municipalidad puso a disposición del público colectivos que circularán durante toda la noche hacia los diferentes museos que participarán del gran evento.
Qué hacer el sábado 4 de octubre en Tucumán
Caminata por el casco histórico de la capital. Será a las 9.30 con punto de partida en la Oficina de Información Turística de Congreso y Crisóstomo Álvarez. Inscripciones en el link al final de la nota
Feria Manantial Sur. De 16 a 21 en avenida Palavecino entre Constitución y Pueyrredón.
Feria de Artesanos y Feria Gourmet. De 16 a 22 en el polo gastronómico del parque El Provincial.
Feria de Emprendedores y Paseo Gastronómico. De 16 a 00 en el parque Avellaneda en avenida Mate de Luna y sobre calle Asunción
Casa Obispo Colombres. Se podrá visitar de 18 a 22 y habrá actividades como parte de la Noche de los Museos. Se podrá ver la muestra permanente del MIA y contenidos audiovisuales que explican los movimientos sociales, obreros, hechos políticos y culturales vinculados a la industria azucarera. A las 20 habrá un show folklórico.
Museo Mercedes Sosa. Se podrá visitar de 18 a 22 como parte de la Noche de los Museos. Muestra permanente sobre la vida de Mercedes Sosa. Arte en vivo a cargo de Narciso Villa de 18 a 20; recital de Adrián Sosa a las 19; concierto de Franco López Ríos y su banda a las 20.15.
Bus Turístico. Hará salidas a las 18.45, 19.45, 20 y 21 desde plaza Independencia hasta el Museo Mercedes Sosa.
Casa Museo de la Ciudad. Se podrá visitar desde las 19 hasta la medianoche. Muestra permanente. Concierto “Ciudad Orquesta II” a las 20 con la Orquesta Juan XXIII.
“Yiya, el musical”. A las 21.30 se presentará en el Teatro Municipal Rosita Ávila. Entrada general: $30.000.
El sábado, además, participarán los museos de la provincia que tienen su propio cronograma con música, danza y más intervenciones artísticas.
Qué hacer el domingo 5 de octubre en Tucumán
21K de LA GACETA. A las 7.30 se hará la largada en el Hotel Sheraton en avenida Soldati
Bus Turístico. Saldrá a las 11 y a las 16 desde la plaza Independencia –Laprida 50– y recorrerá puntos emblemáticos de la ciudad. Link de inscripción al final de la nota
Feria Manantial Sur. De 16 a 21 en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón
Feria de Artesanos y Feria Gourmet. De 16 a 22 en el polo gastronómico del parque El Provincial
Feria parque Quinto Centenario. De 16 a 22 en el espacio verde de avenida Belgrano 4200
Feria de Emprendedores y Paseo Gastronómico. De 16 a 00 en el parque Avellaneda
“Yiya, el musical”. A las 20 se presentará la última función en el Teatro Rosita Ávila. Entrada general: $30.000.
Inscripciones
Caminata y Bus Turístico: https://linktr.ee/busturisticosmt