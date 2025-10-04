Noche de los Museos, teatro y música ancestral: qué hacer este fin de semana en Tucumán

Un año más, en Tucumán se realizará la Noche de los Museos. En su 18va edición, quienes quieran participar contarán con circuitos detallados, espectáculos en toda la capital tucumana y también en puntos como El Cadillal y Tafí Viejo. La Municipalidad puso a disposición del público colectivos que circularán durante toda la noche hacia los diferentes museos que participarán del gran evento.