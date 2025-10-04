Secciones
Noche de los Museos, teatro y música ancestral: qué hacer este fin de semana en Tucumán

Este sábado decenas de museos de la provincia participarán de una noche histórica.

Noche de los Museos, teatro y música ancestral: qué hacer este fin de semana en Tucumán Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 19 Min

El fin de semana en San Miguel de Tucumán estará cargado de actividades culturales una vez más. Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de un fin de semana con un cronograma diverso que incluirá música, teatro, presentaciones, intervenciones, artes y, como cada fin de semana, ferias de artesanos y gastronómicos.

Todo listo en Tucumán para la XVIII edición de la Noche de los Museos

Todo listo en Tucumán para la XVIII edición de la Noche de los Museos

Un año más, en Tucumán se realizará la Noche de los Museos. En su 18va edición, quienes quieran participar contarán con circuitos detallados, espectáculos en toda la capital tucumana y también en puntos como El Cadillal y Tafí Viejo. La Municipalidad puso a disposición del público colectivos que circularán durante toda la noche hacia los diferentes museos que participarán del gran evento.

Qué hacer el sábado 4 de octubre en Tucumán

Caminata por el casco histórico de la capital. Será a las 9.30 con punto de partida en la Oficina de Información Turística de Congreso y Crisóstomo Álvarez. Inscripciones en el link al final de la nota

Feria Manantial Sur. De 16 a 21 en avenida Palavecino entre Constitución y Pueyrredón.

Feria de Artesanos y Feria Gourmet. De 16 a 22 en el polo gastronómico del parque El Provincial.

Feria de Emprendedores y Paseo Gastronómico. De 16 a 00 en el parque Avellaneda en avenida Mate de Luna y sobre calle Asunción

Casa Obispo Colombres. Se podrá visitar de 18 a 22 y habrá actividades como parte de la Noche de los Museos. Se podrá ver la muestra permanente del MIA y contenidos audiovisuales que explican los movimientos sociales, obreros, hechos políticos y culturales vinculados a la industria azucarera. A las 20 habrá un show folklórico.

Museo Mercedes Sosa. Se podrá visitar de 18 a 22 como parte de la Noche de los Museos. Muestra permanente sobre la vida de Mercedes Sosa. Arte en vivo a cargo de Narciso Villa de 18 a 20; recital de Adrián Sosa a las 19; concierto de Franco López Ríos y su banda a las 20.15.

Bus Turístico. Hará salidas a las 18.45, 19.45, 20 y 21 desde plaza Independencia hasta el Museo Mercedes Sosa.

Casa Museo de la Ciudad. Se podrá visitar desde las 19 hasta la medianoche. Muestra permanente. Concierto “Ciudad Orquesta II” a las 20 con la Orquesta Juan XXIII.

“Yiya, el musical”. A las 21.30 se presentará en el Teatro Municipal Rosita Ávila. Entrada general: $30.000.

El sábado, además, participarán los museos de la provincia que tienen su propio cronograma con música, danza y más intervenciones artísticas.

Qué hacer el domingo 5 de octubre en Tucumán

21K de LA GACETA. A las 7.30 se hará la largada en el Hotel Sheraton en avenida Soldati

Bus Turístico. Saldrá a las 11 y a las 16 desde la plaza Independencia –Laprida 50– y recorrerá puntos emblemáticos de la ciudad. Link de inscripción al final de la nota

Feria Manantial Sur. De 16 a 21 en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón

Feria de Artesanos y Feria Gourmet. De 16 a 22 en el polo gastronómico del parque El Provincial

Feria parque Quinto Centenario. De 16 a 22 en el espacio verde de avenida Belgrano 4200

Feria de Emprendedores y Paseo Gastronómico. De 16 a 00 en el parque Avellaneda

“Yiya, el musical”. A las 20 se presentará la última función en el Teatro Rosita Ávila. Entrada general: $30.000.

Inscripciones

Caminata y Bus Turístico:  https://linktr.ee/busturisticosmt

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de Tucumán
