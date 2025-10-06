La historia de Ed Gein llegó a Netflix: el asesino que traumatizó a un pueblo con objetos humanos y profanaciones de tumbas

Documentales, libros, cómics de terror y una serie de películas de renombre entre las que se encuentra la emblemática y sombría “Psicosis”, los crímenes de Edward Theodore Gein son parte de las pesadillas estadounidenses, un asesino de enorme infamia y solo dos víctimas, un listado más corto comparado con los tenebrosos Jeffrey Dahmer o Ted Bundy. Pero eran los métodos aplicados a posteriori lo más macabro de este homicida. Un caso estremecedor que sumará un nuevo tomo entre las obras que se hicieron, con “Monstruo: la historia de Ed Gein”.
Netflix estrenó este viernes un nuevo capítulo de su tanatología “Monstruo” que ya recopila las historias de asesinos como Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez. Este es el caso de Ed Gein, donde en ocho capítulos se desenvuelven los eventos más significativos de la vida del homicida de Plainfield, que convirtió a la localidad en un sombrío destino por la década de 1950. La serie cuenta con Charlie Hunnam, quien dudó en severas ocasiones ponerse en la piel del tenebroso asesino.
Los escalofriantes métodos de Gein
“Monstruo: la historia de Ed Gein” se desarrolla en la localidad de Plainfield, Wisconsin y se basa en la vida de un tenebroso asesino que fue responsable inequívocamente de solo dos muertes. Fue acusado de un solo asesinato y posteriormente confesó uno más. Pero no era el número de víctimas lo que volvía escalofriante a Gein sino su costumbre de desenterrar a los recién fallecidos y fabricar máscaras, ropa y artículos para el hogar con su piel y huesos.
Cuando la policía llegó a la casa de Gein, luego de advertir la desaparición de Bernice Worden en 1957, se encontraron con la escena más escalofriante: el cuerpo de la ferretera estaba colgado de los tobillos, sin cabeza y abierto por el torso. Ed le había quitado sus órganos internos. Mientras que los adornos y objetos de la casa tenían la particularidad de ser humanos. Había cráneos que funcionaban como ceniceros, tazas y pantallas de lámparas; asientos de piel; un cinturón hecho de pezones; una caja de zapatos con nueve vulvas; los órganos de Bernice, la ferretera, en la heladera y un “traje de mujer” que dio a entender que Gein quería meterse en el cuerpo de su madre muerta.
¿Qué hay detrás de los criminales?
Los crímenes de Gein, despojados de cualquier tipo de cordura, son los que inspiraron a “Monstruo” aunque desde una mirada diferente. Aunque el nombre del asesino ya se cobró la espectacularidad suficiente, la serie intenta encontrar al hombre detrás de los monstruos de las películas, el rostro bajo las máscaras de piel.
“Hay cosas horribles aquí, pero todas fueron hechas por un hombre; al parecer, un hombre realmente extraño e interesante”, dijo Ian Brennan a The New York Times, cocreador junto con Ryan Murphy y escritor de la antología.
La serie también dramatiza cómo la historia de Gein fue adoptada por cineastas como Hitchcock (interpretado por Tom Hollander, bajo unas pesadas prótesis) y Tobe Hooper (Will Brill), el director de "La Matanza de Texas", quienes tienen sus propias teorías. En una de las primeras escenas, Hitchcock argumenta que la represión sexual corrompió a Gein.
Los episodios de la serie se lanzaron de manera simultánea y cuenta con un reparto de alto calibre entre los que se encuentran Hunan, que interetra a Gein, Laurie Metcalf como Augusta, la madre de Gein, Tom Hollander como Alfred Hitchcock y Suzanna Son como un interés romántico del personaje principal, entre otros actores y actrices.