La historia de Ed Gein llegó a Netflix: el asesino que traumatizó a un pueblo con objetos humanos y profanaciones de tumbas

Cuando la policía llegó a la casa de Gein, luego de advertir la desaparición de Bernice Worden en 1957, se encontraron con la escena más escalofriante: el cuerpo de la ferretera estaba colgado de los tobillos, sin cabeza y abierto por el torso. Ed le había quitado sus órganos internos. Mientras que los adornos y objetos de la casa tenían la particularidad de ser humanos. Había cráneos que funcionaban como ceniceros, tazas y pantallas de lámparas; asientos de piel; un cinturón hecho de pezones; una caja de zapatos con nueve vulvas; los órganos de Bernice, la ferretera, en la heladera y un “traje de mujer” que dio a entender que Gein quería meterse en el cuerpo de su madre muerta.