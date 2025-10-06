Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

A sus 21 años, Felipe Fort, hijo del recordado empresario y mediático Ricardo Fort, sorprendió a todos con su transformación física, que rápidamente se viralizó en redes sociales. Con abdominales marcados, un tatuaje en el pecho y una sonrisa confiada, el joven heredero del imperio FelFort dejó claro que el entrenamiento dejó de ser un simple pasatiempo para convertirse en parte de su identidad.
En una publicación reciente, Felipe compartió una imagen que generó una ola de comentarios entre sus seguidores. Muchos destacaron su parecido con su padre y celebraron su constancia. “El Comandante estaría orgulloso de ver a Felipe así”, escribió un usuario, evocando la dedicación de Ricardo Fort por el cuidado del cuerpo y la estética personal.
Desde hace tiempo, Felipe comparte fragmentos de su rutina de ejercicios en sus historias de Instagram, acompañados de frases motivacionales que reflejan su compromiso con el bienestar físico. “La constancia es la clave”, se lee en uno de los mensajes que más repercusión tuvo entre sus seguidores.
Las comparaciones con su padre fueron inevitables. Mientras Ricardo Fort se consolidó como un ícono de presencia escénica y cuidado físico, Felipe sigue sus pasos pero con un perfil más natural y relajado. Aunque mantiene cierta reserva mediática, su presencia digital crece día a día, mostrando a un joven enfocado y disciplinado.
Más allá de las redes, Felipe mantiene una rutina ordenada: gimnasio, alimentación saludable y disciplina diaria. Sus seguidores valoran su esfuerzo y la filosofía que promueve: cuidar el cuerpo y la salud como estilo de vida.