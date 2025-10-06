Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

A sus 21 años, Felipe Fort, hijo del recordado empresario y mediático Ricardo Fort, sorprendió a todos con su transformación física, que rápidamente se viralizó en redes sociales. Con abdominales marcados, un tatuaje en el pecho y una sonrisa confiada, el joven heredero del imperio FelFort dejó claro que el entrenamiento dejó de ser un simple pasatiempo para convertirse en parte de su identidad.