El futuro de Mario Pergolini en El Trece: Ángel de Brito reveló la decisión del conductor

Pero esta no es la única novedad en la señal: El Trece prepara una fuerte reestructuración en su programación. Según trascendió, “Los 8 escalones” y “Mujeres Argentinas” llegarán a su fin en las próximas semanas. En su lugar, María Belén Ludueña conducirá un nuevo ciclo para las tardes, mientras que Moria Casán desembarcará en las mañanas con un magazine que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año.