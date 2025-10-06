El futuro de Mario Pergolini en El Trece: Ángel de Brito reveló la decisión del conductor

Mario Pergolini volvió a la televisión después de varios años de ausencia y su regreso fue una de las grandes apuestas de El Trece en este 2025. El exconductor de CQC desembarcó con “Otro Día Perdido”, un ciclo que comparte junto a Agustín “Radagast” Aristarán y Laila Roth, y que poco a poco logró consolidarse en el rating tras un comienzo con altibajos.
A pesar de que en reiteradas ocasiones Pergolini había declarado que “la televisión estaba muerta”, su regreso al aire demostró lo contrario. Con un formato ágil, entrevistas y humor, el programa se ganó un público fiel y logró mejorar notablemente su rendimiento en las últimas semanas.
En medio del buen presente del ciclo, surgieron dudas sobre la continuidad del conductor en El Trece. Sin embargo, fue Ángel de Brito, periodista y figura de América TV, quien despejó las incógnitas a través de sus redes sociales. “Pergolini renovó segunda temporada. Tan muerta no estaba la tele”, escribió el conductor de LAM, confirmando que el histórico animador seguirá ligado al canal en 2026.
De esta manera, Mario Pergolini tendrá una segunda temporada en El Trece, consolidando su regreso a la televisión abierta y desmintiendo las versiones que lo vinculaban a un nuevo proyecto digital.
Pero esta no es la única novedad en la señal: El Trece prepara una fuerte reestructuración en su programación. Según trascendió, “Los 8 escalones” y “Mujeres Argentinas” llegarán a su fin en las próximas semanas. En su lugar, María Belén Ludueña conducirá un nuevo ciclo para las tardes, mientras que Moria Casán desembarcará en las mañanas con un magazine que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año.