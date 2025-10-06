Un tejido y un estampado: los estilos que estarán en tendencia en esta primavera-verano

La primera de las tendencias de la temporada está relacionada a un trabajo artesanal y una elaboración de punto por punto –literalmente–. Los tejidos al crochet se abrieron camino con los trajes de baño hace algunos años en Argentina y desde entonces su popularidad no para de crecer. Cada vez son más osadas las prendas que se elaboran con la técnica que en esta temporada ya llegó a verse hasta en vestidos completos.