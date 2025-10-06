Un tejido y un estampado: los estilos que estarán en tendencia en esta primavera-verano

La temporada primavera-verano acaba de empezar y con ella llegaron las nuevas tendencias en moda. Son dos los estilos que ya conquistan las vidrieras y que llegarán al guardarropas de todas las mujeres. Aunque uno de ellos tiene presencia desde hace algunos veranos, otro llegó directamente imitando la estética de Europa.
La primera de las tendencias de la temporada está relacionada a un trabajo artesanal y una elaboración de punto por punto –literalmente–. Los tejidos al crochet se abrieron camino con los trajes de baño hace algunos años en Argentina y desde entonces su popularidad no para de crecer. Cada vez son más osadas las prendas que se elaboran con la técnica que en esta temporada ya llegó a verse hasta en vestidos completos.
De la mano del boho chic, remeras, bikinis, minis, polleras de tajo, tops, zapatos, sacos y vestidos largos y cortos aparecieron ya y prometen avanzar hasta instalarse como el estilo predominante del verano. Permiten jugar con las transparencias, el punto ancho y las superposiciones para combinarlo con texturas como la gasa. tEl crochet también llegó a accesorios como bolsos, carteras, pulseras y collares y dan un look igualmente artesanal y relajado.
Un estampado disruptivo en la temporada primavera-verano
Los lunares dicen adiós al floreado y los colores lisos clásicos de la primavera. El estampado que apareció en Europa en el siglo XVIII y que tuvieron su auge con estrellas de Hollywood como Marilyn Monroe y Lucille Ball, ahora regresó para ser usado por las más atrevidas. Ya no se trata de una trama solo de pañuelos, sino que se trasladó a prendas enteras.
Durante esta temporada, los lunares prometen tener tanta presencia como para convertirse en los protagonistas indiscutidos de looks completos. No por nada diseñadores como Yves Saint Lauren, Carolina Herrera y Christian Dior le dieron su aprobación durante la segunda mitad del siglo XX. Así, los lunares ya demostraron tener suficiente presencia para reinsertarse en la moda de forma casi cíclica.
Aunque los lunares llegaron a diferentes prendas y lucen excelente en vestidos, la reina indiscutida que hace juego con el estampado es la falda midi de campana. En Europa, marcas como Jacquemus y Altuzarra confirmaron lo que viene en sus presentaciones primavera-verano 2025 a principios de este año.