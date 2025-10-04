Adiós a los vestidos floreados: conocé la tendencia que se viene para la primavera 2025

El vestido que reemplaza a los floreados

Los nuevos diseños mantienen la comodidad del vestido, pero priorizan la simpleza. La apuesta se centra en piezas al cuerpo o holgadas, caracterizadas por tonos lisos y ausencia de estampados. Entre las alternativas también surgen geométricos y lunares, que aportan un guiño retro a la temporada.