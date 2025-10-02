Secciones
Mundo

Lo que se sabe de la temporada 2 de El refugio atómico, la serie española que triunfó en Netflix

Aunque la audiencia ha respondido de forma masiva, la crítica se muestra dividida.

Lo que se sabe de la temporada 2 de El refugio atómico, la serie española que triunfó en Netflix
Hace 1 Hs

El nuevo proyecto de los creadores españoles de La casa de papel ha irrumpido con fuerza en Netflix. Estrenada el pasado 19 de septiembre de 2025, El refugio atómico se ha convertido en la serie más vista en todo el mundo, liderando el ranking de la plataforma en países como España, Argentina, Francia, Alemania, Italia o Portugal.

Su mezcla de ciencia ficción, drama y thriller psicológico —ambientada en un búnker donde billonarios y trabajadores conviven bajo la amenaza de una inminente Tercera Guerra Mundial— ha atrapado a millones de espectadores. Familias con secretos, una gran mentira y tensiones sociales han hecho del título uno de los fenómenos del año.

¿Habrá segunda temporada de El refugio atómico?

La gran pregunta de los fans es si Netflix renovará la serie para una temporada 2. De momento, la plataforma no ha confirmado ni desmentido su continuidad. Sin embargo, Álex Pina, cocreador de la ficción, reveló que ya se trabaja de forma preventiva en nuevas tramas, “pensando en qué pasaría inmediatamente después” de lo narrado en la primera entrega.

Con un final abierto, la historia deja muchos cabos sueltos que podrían explorarse en futuros episodios.

Críticas y recepción del público

Aunque la audiencia ha respondido de forma masiva, la crítica se muestra dividida:

Rotten Tomatoes: 60% de aprobación.

IMDb: 5,1/10.

Esto no ha frenado su popularidad: en solo dos semanas, la serie ya figura en el top 10 de Estados Unidos, escalando hasta la octava posición.

Reparto estelar

La serie cuenta con un elenco de rostros conocidos de la ficción española:

Miren Ibarguren (La que se avecina)

Carlos Santos (Los hombres de Paco)

Natalia Verbeke (Doctor Mateo)

Alícia Falcó (13 exorcismos)

Pau Simon (Nudes)

Junto a ellos, un amplio grupo de intérpretes refuerza la producción, consolidando otra victoria de la ficción española en el catálogo global de Netflix, donde ya brillan títulos como Olympo o El jardinero.

Conclusión: ¿cancelación o renovación?

Por ahora, lo único seguro es que Netflix aún no ha tomado una decisión oficial. Pero, viendo los impresionantes números de audiencia y el interés internacional, todo apunta a que El refugio atómico podría tener una segunda temporada.

Mientras tanto, los fans deberán esperar la confirmación de la plataforma para saber si las tensiones del búnker continuarán más allá de su explosivo final.


Temas EspañaNetflix
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los creadores de Entrevías estrenan ‘Animal’: ¿cuándo llega a Netflix España?

Los creadores de Entrevías estrenan ‘Animal’: ¿cuándo llega a Netflix España?

Polémica en España por un campamento de verano con duchas mixtas: los organizadores defienden la propuesta

Polémica en España por un campamento de verano con "duchas mixtas": los organizadores defienden la propuesta

Ser camarera en España puede ser un suplicio: el duro testimonio de Sofía, 33 años

Ser camarera en España puede ser un suplicio: el duro testimonio de Sofía, 33 años

España estrenará el DNI digital para votar: ya no hará falta llevar el documento físico

España estrenará el DNI digital para votar: ya no hará falta llevar el documento físico

El Modo IA de Google ya está disponible en España: cómo funciona y qué puedes hacer con él

El Modo IA de Google ya está disponible en España: cómo funciona y qué puedes hacer con él

Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
4

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco
5

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
6

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Más Noticias
Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Comentarios