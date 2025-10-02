Lo que se sabe de la temporada 2 de El refugio atómico, la serie española que triunfó en Netflix

El nuevo proyecto de los creadores españoles de La casa de papel ha irrumpido con fuerza en Netflix. Estrenada el pasado 19 de septiembre de 2025, El refugio atómico se ha convertido en la serie más vista en todo el mundo, liderando el ranking de la plataforma en países como España, Argentina, Francia, Alemania, Italia o Portugal.
Su mezcla de ciencia ficción, drama y thriller psicológico —ambientada en un búnker donde billonarios y trabajadores conviven bajo la amenaza de una inminente Tercera Guerra Mundial— ha atrapado a millones de espectadores. Familias con secretos, una gran mentira y tensiones sociales han hecho del título uno de los fenómenos del año.
¿Habrá segunda temporada de El refugio atómico?
La gran pregunta de los fans es si Netflix renovará la serie para una temporada 2. De momento, la plataforma no ha confirmado ni desmentido su continuidad. Sin embargo, Álex Pina, cocreador de la ficción, reveló que ya se trabaja de forma preventiva en nuevas tramas, “pensando en qué pasaría inmediatamente después” de lo narrado en la primera entrega.
Con un final abierto, la historia deja muchos cabos sueltos que podrían explorarse en futuros episodios.
Críticas y recepción del público
Aunque la audiencia ha respondido de forma masiva, la crítica se muestra dividida:
Rotten Tomatoes: 60% de aprobación.
IMDb: 5,1/10.
Esto no ha frenado su popularidad: en solo dos semanas, la serie ya figura en el top 10 de Estados Unidos, escalando hasta la octava posición.
Reparto estelar
La serie cuenta con un elenco de rostros conocidos de la ficción española:
Miren Ibarguren (La que se avecina)
Carlos Santos (Los hombres de Paco)
Natalia Verbeke (Doctor Mateo)
Alícia Falcó (13 exorcismos)
Pau Simon (Nudes)
Junto a ellos, un amplio grupo de intérpretes refuerza la producción, consolidando otra victoria de la ficción española en el catálogo global de Netflix, donde ya brillan títulos como Olympo o El jardinero.
Conclusión: ¿cancelación o renovación?
Por ahora, lo único seguro es que Netflix aún no ha tomado una decisión oficial. Pero, viendo los impresionantes números de audiencia y el interés internacional, todo apunta a que El refugio atómico podría tener una segunda temporada.
Mientras tanto, los fans deberán esperar la confirmación de la plataforma para saber si las tensiones del búnker continuarán más allá de su explosivo final.