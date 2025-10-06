El NOA bajo alerta meteorológica amarilla por vientos de hasta 90 km/h

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) anunció durante la mañana de este lunes cuáles son las regiones del país que esperan fenómenos climáticos fuertes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hay posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
A las 6.17 de esta madrugada se emitió la última actualización del SAT en la que se anticiparon las alertas para las siguientes 72 horas. En el primer día de la semana, cuatro provincias del NOA están en alerta por vientos potentes y una del NEA espera tormentas.
Según el mapa del SMN, el martes 7 habrá tres provincias del NOA bajo alerta meteorológica, también por vientos, y una de la Patagonia argentina espera nevadas, pese a las altas temperaturas en el resto del país. Por último, para el miércoles 8 son anunciaron alertas amarillas por vientos y nevadas en dos provincias, también de la Patagonia.
El NOA en alerta por vientos potentes
Las únicas dos regiones bajo el código amarillo este lunes se corresponden al NOA y un área aún más pequeña para el NEA. En el litoral, Misiones espera tormentas con valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros. También se prevé abundante caída de agua, actividad eléctrica y granizo ocasional con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora.
En la región noroeste, están bajo alerta zonas de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. En la zona cordillerana se esperan vientos del noroeste u oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.
En Jujuy las zonas afectadas son el área de puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Tilcara, Tumbaya y Yavi; en Salta, la Cordillera de los Andes y la puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos; en Catamarca, la cordillera de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta y la puna de Antofagasta de la Sierra, Belén, Cafayate, San Carlos, Tinogasta, Santa María y Tafí del Valle; y, en La Rioja, la cordillera de General Lamadrid y Vinchina.