Olas de calor, sequía en el NOA e inundaciones en el NEA dibujan el nuevo mapa climático del país

El cambio climático ya no es una predicción futura: está modificando el presente del país. Uno de los efectos más visibles es la reducción de lluvias en el Noroeste Argentino (NOA). La falta de precipitaciones sostenida en los últimos años genera un escenario de estrés hídrico creciente, que impacta directamente en la agricultura -clave en la economía tucumana-, en los ecosistemas naturales y en la disponibilidad de agua para el consumo humano.