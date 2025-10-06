Secciones
El tiempo en Tucumán: el cielo estará nublado y la temperatura bajará al menos 10 °C

La mínima fue de 13 °C. La nubosidad sería variable después del mediodía. El pronóstico para el inicio de la semana.

CUBIERTO. Al menos la mitad del día el cielo permanecerá mayormente nublado en buena parte de la provincia. CUBIERTO. Al menos la mitad del día el cielo permanecerá mayormente nublado en buena parte de la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 2 Hs

Después de un fin de semana caluroso, el ingreso de un frente nuboso provocará el descenso de la temperatura, en el inicio de la semana. Los informes del pronóstico del tiempo anticipan para hoy cielo mayormente cubierto y una máxima que llegaría apenas a los 23 °C, al menos 10 °C menos que ayer. 

Las primeras horas del lunes comenzaron con una nubosidad superior al 80% y con una humedad relativa del 60%. La temperatura mínima registrada fue de 13°C, mientras que los vientos fueron moderados, configurando una mañana algo fresca, que obligó a los madrugadores a salir de sus casas abrigados. 

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierten que las condiciones del tiempo podrían variar cerca del mediodía, con una nubosidad en descenso (hasta el 45%) y con una humedad del 33%. Los vientos serán más suaves y la temperatura llegaría a los 19 °C. 

A lo largo de la tarde la temperatura subirá hasta llegar a los 21 °C de máxima, una nubosidad del 55% y una humedad en descenso: 25%. Los vientos serán suaves del sector oeste. 

Para la noche, el SMN anuncia el descenso de la nubosidad, hasta llegar al 25%, mientras que la humedad subirá hasta superar el 50%. Los vientos serán suaves del noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Las previsiones del SMN permiten proyectar para el martes una jornada con una nubosidad baja, una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 26 °C, con una tarde mayormente soleada. Para el miércoles, las condiciones del tiempo serán similares, con una mínima de 9 °C y una máxima de 26 °C. 

El jueves el cielo estará despejado, mientras que la máxima se elevaría hasta los 29 °C. El viernes, el sábado y el domingo el calor se sentirá y mucho, con máximas que superarían los 33 °C. 

