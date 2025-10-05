River fue superado por Rosario Central y compromete su clasificación a la Libertadores 2026 por tabla anual

En un duelo con muchos roces y tensión, Rosario Central derrotó 2-1 a River Plate en el Gigante de Arroyito y se subió a la cima de la tabla anual. El equipo de Ángel Di María y Ariel Holan supo reponerse del gol inicial de Miguel Borja, aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Juan Portillo y terminó quedándose con tres puntos claves en la Zona B del Torneo Clausura 2025.
River había pegado primero con una combinación entre Juan Fernando Quintero y Borja. “Colibrí” definió para poner en ventaja al “Millonario”. Sin embargo, Franco Ibarra empató rápidamente para el local y le devolvió la esperanza a su equipo. En el segundo tiempo, Ignacio Malcorra selló la remontada con un remate preciso que hizo explotar a los hinchas “canallas”.
La expulsión de Portillo, que vio dos amarillas en apenas cinco minutos por faltas a Di María, fue determinante. Marcelo Gallardo debió rearmar su equipo con un hombre menos desde los 39 minutos del primer tiempo y River terminó cediendo terreno. Aun así, el visitante estuvo cerca del empate en los últimos minutos, pero no pudo vulnerar a la defensa rosarina.
Con esta victoria, Rosario Central quedó como único puntero de la tabla anual y se acomodó en la Zona B, mientras que River cayó al tercer lugar y perdió la oportunidad de escalar posiciones.