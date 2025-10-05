Secciones
River fue superado por Rosario Central y compromete su clasificación a la Libertadores 2026 por tabla anual

En el Gigante de Arroyito, el “Canalla” venció 2-1 al “Millonario” por la fecha 11. Borja abrió el marcador, pero Ibarra y Malcorra sellaron la remontada para los rosarinos.

TRIUNFO DE ORO. Rosario Central celebró ante su gente una victoria clave que lo deja como líder de la tabla anual tras remontarle el partido a River en el Gigante de Arroyito.
05 Octubre 2025

En un duelo con muchos roces y tensión, Rosario Central derrotó 2-1 a River Plate en el Gigante de Arroyito y se subió a la cima de la tabla anual. El equipo de Ángel Di María y Ariel Holan supo reponerse del gol inicial de Miguel Borja, aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Juan Portillo y terminó quedándose con tres puntos claves en la Zona B del Torneo Clausura 2025.

River había pegado primero con una combinación entre Juan Fernando Quintero y Borja. “Colibrí” definió para poner en ventaja al “Millonario”. Sin embargo, Franco Ibarra empató rápidamente para el local y le devolvió la esperanza a su equipo. En el segundo tiempo, Ignacio Malcorra selló la remontada con un remate preciso que hizo explotar a los hinchas “canallas”.

La expulsión de Portillo, que vio dos amarillas en apenas cinco minutos por faltas a Di María, fue determinante. Marcelo Gallardo debió rearmar su equipo con un hombre menos desde los 39 minutos del primer tiempo y River terminó cediendo terreno. Aun así, el visitante estuvo cerca del empate en los últimos minutos, pero no pudo vulnerar a la defensa rosarina.

Con esta victoria, Rosario Central quedó como único puntero de la tabla anual y se acomodó en la Zona B, mientras que River cayó al tercer lugar y perdió la oportunidad de escalar posiciones.

