River fue superado por Rosario Central y compromete su clasificación a la Libertadores 2026 por tabla anual

En un duelo con muchos roces y tensión, Rosario Central derrotó 2-1 a River Plate en el Gigante de Arroyito y se subió a la cima de la tabla anual. El equipo de Ángel Di María y Ariel Holan supo reponerse del gol inicial de Miguel Borja, aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Juan Portillo y terminó quedándose con tres puntos claves en la Zona B del Torneo Clausura 2025.