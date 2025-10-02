Gol, expulsión y escándalo en Rosario: River eliminó a Racing en la Copa Argentina

El Gigante de Arroyito fue un hervidero en los cuartos de final de la Copa Argentina. El primer tiempo entre River y Racing fue un partidazo con mucho ritmo, llegadas en las dos áreas y un gol con historia. A los cinco minutos, Facundo Colidio armó una corrida por izquierda y metió un centro rasante que Maximiliano Salas, el ex "académico" más señalado de la noche, empujó para el 1-0. Ley del ex cumplida y los dirigidos por Marcelo Gallardo arriba en un clima caliente.