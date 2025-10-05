El director de Alpine dejó en duda la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el GP de Singapur

Más allá de los números, Nielsen resaltó la evolución de Colapinto. “Ahora se equilibró y se calmó. En las últimas tres carreras tuvo ritmo y estuvo a la altura de Pierre, y eso es muy bueno”. Sin embargo, al ser consultado por la renovación del contrato fue contundente: “Por ahora no”. Y cerró: “Vamos a tomar una decisión cuando tengamos que hacerlo respecto al año que viene”.