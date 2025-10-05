Secciones
El director de Alpine dejó en duda la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras el GP de Singapur

El director general del equipo francés analizó el rendimiento del argentino en Marina Bay, explicó la estrategia fallida y reconoció que su futuro para 2025 sigue sin definirse.

INCÓGNITA EN EL AIRE. Steve Nielsen elogió a Colapinto tras el GP de Singapur pero no confirmó su continuidad en Alpine.
05 Octubre 2025

En Marina Bay se corrió una carrera exigente y se abrió un capítulo clave para el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Tras un Gran Premio de Singapur en el que el argentino terminó 16°, el director general de Alpine, Steve Nielsen, elogió su actuación pero dejó en claro que la continuidad del piloto para la próxima temporada todavía no está confirmada.

“Franco tuvo una buena salida, ganó posiciones en la primera vuelta y fuimos agresivos con la estrategia. Parecía prometedor, pero perdió ritmo al final con la degradación de los neumáticos”, resumió Nielsen en el comunicado oficial del equipo francés. La apuesta del undercut obligó al debutante a gestionar un largo stint con neumáticos medios y el resultado no acompañó.

Sobre Pierre Gasly explicó que la modificación en la configuración del coche (que lo obligó a largar desde boxes) lo condicionó desde el inicio. Alpine volvió a irse de un Gran Premio sin sumar puntos y acumula cinco fechas sin moverse del fondo del Campeonato de Constructores.

Más allá de los números, Nielsen resaltó la evolución de Colapinto. “Ahora se equilibró y se calmó. En las últimas tres carreras tuvo ritmo y estuvo a la altura de Pierre, y eso es muy bueno”. Sin embargo, al ser consultado por la renovación del contrato fue contundente: “Por ahora no”. Y cerró: “Vamos a tomar una decisión cuando tengamos que hacerlo respecto al año que viene”.

El piloto argentino, por su parte, mostró en redes sociales su frustración pero también su perseverancia: “Otro día difícil, dando todo siempre pero las cosas no salen. A seguir empujando siempre, ya vendrá alguna buena”, escribió.

La próxima cita será el Gran Premio de Estados Unidos, del 17 al 19 de octubre en el Circuito de las Américas (Austin, Texas). Allí Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en un trazado que exige precisión, velocidad y estrategia.

Temas Fórmula 1SingapurPierre GaslyFranco ColapintoFlavio BriatoreAlpineAlpine F1 Team
