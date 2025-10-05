Secciones
DeportesMotores

Colapinto mostró manejo y coraje, en un Alpine que no lo acompaña

Largo 16° y terminó 16° en el GP de Singapur, pero su carrera fue mucho más que un número: gran largada, maniobras valientes, estrategia fallida y un cierre frustrante.

Colapinto mostró manejo y coraje, en un Alpine que no lo acompaña @AlpineF1Team
Carlos Werner
Por Carlos Werner Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Fórmula 1Carlos SainzSingapurMax VerstappenLance StrollYuki TsunodaPierre GaslyEsteban Ocon
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dolor en la Fórmula 1: murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton y el piloto lo despidió con un emotivo mensaje en redes

Dolor en la Fórmula 1: murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton y el piloto lo despidió con un emotivo mensaje en redes

Franco Colapinto terminó 19 en la FP2 del GP de Singapur

Franco Colapinto terminó 19 en la FP2 del GP de Singapur

McLaren anunció la salida de uno de sus pilotos y generó sorpresa en el mundo de la Fórmula 1

McLaren anunció la salida de uno de sus pilotos y generó sorpresa en el mundo de la Fórmula 1

Agenda de TV: Colapinto en el GP de Singapur, el ATP 1000 de Shanghái y el Clausura de la LPF

Agenda de TV: Colapinto en el GP de Singapur, el ATP 1000 de Shanghái y el Clausura de la LPF

A la espera de la carrera del GP de Singapur: Franco Colapinto saldrá 18°, mientras Russell se adueñó de la pole

A la espera de la carrera del GP de Singapur: Franco Colapinto saldrá 18°, mientras Russell se adueñó de la pole

Lo más popular
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
1

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

En todas partes se cuecen habas
2

En todas partes se cuecen habas

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital
3

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

El avance de los “barones del azúcar”
4

El avance de los “barones del azúcar”

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes
5

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?
6

CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?

Más Noticias
Le pongo toda la garra, pero no sale nada, dijo Colapinto

"Le pongo toda la garra, pero no sale nada", dijo Colapinto

Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K

Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K

La catamarqueña Nadine Vilca fue la primera mujer en completar los 21K de LA GACETA

La catamarqueña Nadine Vilca fue la primera mujer en completar los 21K de LA GACETA

Ezequiel Chava Chavarría volvió a ganar los 21K de LA GACETA

Ezequiel "Chava" Chavarría volvió a ganar los 21K de LA GACETA

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Seguí en vivo la transmisión de los 21K de LA GACETA

Seguí en vivo la transmisión de los 21K de LA GACETA

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

El avance de los “barones del azúcar”

El avance de los “barones del azúcar”

Comentarios