Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Motores
Colapinto mostró manejo y coraje, en un Alpine que no lo acompaña
Largo 16° y terminó 16° en el GP de Singapur, pero su carrera fue mucho más que un número: gran largada, maniobras valientes, estrategia fallida y un cierre frustrante.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
@AlpineF1Team
Por
Carlos Werner
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Fórmula 1
Carlos Sainz
Singapur
Max Verstappen
Lance Stroll
Yuki Tsunoda
Pierre Gasly
Esteban Ocon
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dolor en la Fórmula 1: murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton y el piloto lo despidió con un emotivo mensaje en redes
Franco Colapinto terminó 19 en la FP2 del GP de Singapur
McLaren anunció la salida de uno de sus pilotos y generó sorpresa en el mundo de la Fórmula 1
Agenda de TV: Colapinto en el GP de Singapur, el ATP 1000 de Shanghái y el Clausura de la LPF
A la espera de la carrera del GP de Singapur: Franco Colapinto saldrá 18°, mientras Russell se adueñó de la pole
Lo más popular
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
En todas partes se cuecen habas
Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital
El avance de los “barones del azúcar”
Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes
CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?
Más Noticias
"Le pongo toda la garra, pero no sale nada", dijo Colapinto
Aaron Quiroga fue el primero en completar la categoría de 10K
La catamarqueña Nadine Vilca fue la primera mujer en completar los 21K de LA GACETA
Ezequiel "Chava" Chavarría volvió a ganar los 21K de LA GACETA
Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar
Seguí en vivo la transmisión de los 21K de LA GACETA
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
El avance de los “barones del azúcar”
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más