Atlético Tucumán enfrenta el desafío de sostener fuera de casa lo que construye en su estadio

Tras la victoria ante Platense, el “Decano” se mantiene en puestos de clasificación pero necesita trasladar su solidez y confianza a los próximos compromisos como visitante para consolidar su aspiración en el Clausura.

PLAN EN MARCHA. El equipo trabaja para que la regularidad no quede solo en casa y también se vea reflejada en sus presentaciones fuera de Tucumán. PLAN EN MARCHA. El equipo trabaja para que la regularidad no quede solo en casa y también se vea reflejada en sus presentaciones fuera de Tucumán.
Maria Sofia Lucena
Por Maria Sofia Lucena Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
