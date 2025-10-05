Atlético Tucumán enfrenta el desafío de sostener fuera de casa lo que construye en su estadio
Tras la victoria ante Platense, el “Decano” se mantiene en puestos de clasificación pero necesita trasladar su solidez y confianza a los próximos compromisos como visitante para consolidar su aspiración en el Clausura.
PLAN EN MARCHA. El equipo trabaja para que la regularidad no quede solo en casa y también se vea reflejada en sus presentaciones fuera de Tucumán.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánLeandro DíazClub Atlético PlatenseRamiro Ruiz RodríguezAdrián SánchezLiga Profesional de FútbolNicolás LaméndolaLucas Pusineri
