EN VIVO: todas las novedades de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

Una parada complicada
El trazado urbano de Singapur es famoso por su exigencia física: temperaturas extremas, humedad sofocante y más de una hora y media de esfuerzo constante al volante. Por primera vez, la FIA activó una alerta por calor extremo, permitiendo a los pilotos utilizar chalecos refrigerantes, un detalle que podría marcar la diferencia en el rendimiento general.
Un sábado agridulce
Mientras Pierre Gasly no logró completar una vuelta competitiva por un fallo en la dirección, Colapinto sacó el máximo provecho posible del auto y cerró una jornada estable, aunque sin ritmo suficiente para ingresar al top 10. El de Pilar apostará a una estrategia paciente y al desgaste que suele caracterizar la carrera nocturna más dura del año, donde cada error puede ser determinante.