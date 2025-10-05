Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: todas las novedades de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

EN SINGAPUR. Colapinto busca conectar con el auto de Alpine. EN SINGAPUR. Colapinto busca conectar con el auto de Alpine.

La carrera inicia a las 9. El argentino larga desde el puesto 16°, luego de un sábado agridulce.

Hace 1 Hs
07:16 hs

Una parada complicada

El trazado urbano de Singapur es famoso por su exigencia física: temperaturas extremas, humedad sofocante y más de una hora y media de esfuerzo constante al volante. Por primera vez, la FIA activó una alerta por calor extremo, permitiendo a los pilotos utilizar chalecos refrigerantes, un detalle que podría marcar la diferencia en el rendimiento general.

07:12 hs

Un sábado agridulce

Mientras Pierre Gasly no logró completar una vuelta competitiva por un fallo en la dirección, Colapinto sacó el máximo provecho posible del auto y cerró una jornada estable, aunque sin ritmo suficiente para ingresar al top 10. El de Pilar apostará a una estrategia paciente y al desgaste que suele caracterizar la carrera nocturna más dura del año, donde cada error puede ser determinante.

Lo que tenés que saber

El argentino Franco Colapinto inicia el Gran Premio de Singapur desde el 16° puesto, en un fin de semana complejo para Alpine. La clasificación se desarrolló bajo un calor agobiante en el circuito de Marina Bay, donde las diferencias fueron mínimas y el equipo francés volvió a quedar relegado.

Temas Franco ColapintoFórmula 1
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

El avance de los “barones del azúcar”

El avance de los “barones del azúcar”

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

En todas partes se cuecen habas

En todas partes se cuecen habas

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

De los boomers a los millennials: cómo cambió la vida adulta

De los boomers a los millennials: cómo cambió la vida adulta

Federico Pelli exigió que Jaldo y Acevedo expliquen cómo se financia el “Encuentro Global de Infancias Trans”

Federico Pelli exigió que Jaldo y Acevedo expliquen cómo se financia el “Encuentro Global de Infancias Trans”

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Comentarios