Luis Zahera protagoniza "Animal", el nuevo éxito de Netflix para fans de "Entrevías"

Una historia que combina humor costumbrista, ternura y choque cultural entre dos mundos muy distintos.

Luis Zahera vuelve a Netflix con una comedia costumbrista Luis Zahera vuelve a Netflix con una comedia costumbrista
Hace 2 Hs

Si fuiste fanático de la adrenalina de "Entrevías" o "Vivir sin permiso", preparate para un cambio de registro, pero con el mismo sello de calidad. Luis Zahera, el aclamado actor que brilló en ambas producciones, regresa a la pantalla de Netflix en una nueva serie que promete ser uno de los grandes fenómenos del otoño. Se trata de una comedia rural producida que explora el choque cultural y el humor costumbrista en un entorno completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados.

La serie, titulada "Animal" ya es un éxito en Netflix. En esta nueva ficción, Zahera se aleja del drama y el misterio para sumergirse de lleno en un papel protagonista donde encarnará a Antón, un veterinario de campo que se ve obligado a reinventarse y aceptar un trabajo en una exclusiva tienda de mascotas de su sobrina Uxía, interpretada por Lucía Caraballo.

Luis Zahera junto a Lucía Caraballo en Luis Zahera junto a Lucía Caraballo en

Junto a Zahera y Caraballo completan el reparto Carmen Ruiz y Antonio Durán ‘Morris’, además de Raquel Nogueira, Nacho Pena, Fer Fraga y Adrián Viador, rostros habituales de la ficción gallega, entre otros. Esta producción, rodada en Galicia, promete una historia fresca y original, ideal para quienes buscan una serie que combine risas, ternura y reflexiones sobre la vida y los nuevos comienzos.

Luis Zahera protagoniza "Animal", la nueva comedia de Netflix para fans de "Entrevías"

"Animal" es una serie filmada por completo en Galicia, en escenarios que combinan la atmósfera rural con el ambiente urbano. La historia se desarrolla en el ficticio pueblo de Topomorto, creado a partir de grabaciones en varios municipios coruñeses como Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, además de Santiago de Compostela.

En este entorno, la serie explora los retos de la adaptación al cambio. El protagonista, Antón, debe lidiar con la difícil transición de atender animales de granja a tratar la dislexia de una cobaya. La combinación de estos ingredientes hace que la serie tenga todo lo necesario para convertirse en una de las grandes revelaciones del otoño.

