Netflix sorprende con Animal: la mejor serie española del año, una comedia gallega con Luis Zahera como veterinario

Netflix estrena este viernes 3 de octubre Animal, una comedia española que ya se perfila como la mejor producción nacional del año en la plataforma. Rodada íntegramente en Galicia y protagonizada por Luis Zahera, la ficción presenta un relato mordaz y actual sobre la precariedad laboral, las tensiones generacionales y el choque entre lo tradicional y lo moderno.
Detrás de la serie están Aitor Gabilondo y Jota Aceytuno, productores ejecutivos responsables de éxitos como Entrevías, Madres o Vivir sin permiso. En esta ocasión, colaboran con Víctor García León, creador de la sátira política Vota Juan, para dar forma a una comedia de 9 episodios de media hora cada uno que combina humor, crítica social y el inconfundible talento interpretativo de Zahera.
Luis Zahera, un veterinario gruñón en lucha contra el sistema
En Animal, Zahera se aleja de sus habituales villanos para encarnar a Antón, un veterinario de pueblo parco en palabras, más cómodo entre vacas y caballos que en un centro veterinario moderno. Obligado a aceptar un trabajo en una franquicia ubicada en un polígono industrial, se enfrenta a un entorno competitivo en el que la prioridad no es la salud de los animales, sino las ventas y las valoraciones de los clientes.
Su jefa resulta ser su sobrina Uxía, interpretada por Lucía Caraballo, que ya brilló junto a Juan Diego Botto en No me gusta conducir. La tensión no termina ahí: Antón también debe lidiar con un sustituto más joven y barato, interpretado por Darío Loureiro (Rapa), y con un desfile de clientes extravagantes que ponen a prueba su paciencia.
La serie retrata con ironía la incomprensión entre generaciones. Antón desprecia a los jóvenes enganchados a las pantallas y minimiza la ansiedad como “una moda”… hasta que la experimenta en primera persona.
Una comedia con sabor gallego
Rodada íntegramente en Galicia, Animal combina humor costumbrista con una crítica al capitalismo “cuqui” y a las dinámicas laborales modernas. Aunque algunos espectadores notarán la forzada interpretación del acento gallego en las actrices madrileñas Lucía Caraballo y Carmen Ruiz, casi todo el elenco procede de la región, con rostros reconocibles como Lucía Veiga o Antonio Durán “Morris” (Fariña, Rapa).
Con comparaciones inevitables con Doctor Mateo o incluso con el Doctor House más gruñón, la serie mantiene un tono fresco y ágil, perfecto para el formato de plataforma: episodios breves que se consumen con facilidad.
Netflix apuesta por la comedia española
Tras producciones menos destacadas como Dos tumbas o El refugio atómico, Animal se coloca como la gran sorpresa de 2025 en el catálogo español de Netflix, superando a otras ficciones del año como Superestar y Manual para señoritas.
El título internacional, Old Dog New Tricks (“Perro viejo no aprende truco nuevo”), resume a la perfección el dilema central: ¿será capaz Antón de adaptarse a los nuevos tiempos como veterinario y como hombre? La respuesta, capítulo a capítulo, promete conquistar tanto a la crítica como al público.