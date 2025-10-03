Netflix sorprende con Animal: la mejor serie española del año, una comedia gallega con Luis Zahera como veterinario

Luis Zahera, un veterinario gruñón en lucha contra el sistema

En Animal, Zahera se aleja de sus habituales villanos para encarnar a Antón, un veterinario de pueblo parco en palabras, más cómodo entre vacas y caballos que en un centro veterinario moderno. Obligado a aceptar un trabajo en una franquicia ubicada en un polígono industrial, se enfrenta a un entorno competitivo en el que la prioridad no es la salud de los animales, sino las ventas y las valoraciones de los clientes.