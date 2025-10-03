Secciones
Mundo

Netflix sorprende con Animal: la mejor serie española del año, una comedia gallega con Luis Zahera como veterinario

Creada por Víctor García León y producida por Aitor Gabilondo y Jota Aceytuno, la serie se perfila como la gran apuesta española de Netflix en 2025.

Netflix sorprende con Animal: la mejor serie española del año, una comedia gallega con Luis Zahera como veterinario
Hace 31 Min

Netflix estrena este viernes 3 de octubre Animal, una comedia española que ya se perfila como la mejor producción nacional del año en la plataforma. Rodada íntegramente en Galicia y protagonizada por Luis Zahera, la ficción presenta un relato mordaz y actual sobre la precariedad laboral, las tensiones generacionales y el choque entre lo tradicional y lo moderno.

Detrás de la serie están Aitor Gabilondo y Jota Aceytuno, productores ejecutivos responsables de éxitos como Entrevías, Madres o Vivir sin permiso. En esta ocasión, colaboran con Víctor García León, creador de la sátira política Vota Juan, para dar forma a una comedia de 9 episodios de media hora cada uno que combina humor, crítica social y el inconfundible talento interpretativo de Zahera.

Luis Zahera, un veterinario gruñón en lucha contra el sistema

En Animal, Zahera se aleja de sus habituales villanos para encarnar a Antón, un veterinario de pueblo parco en palabras, más cómodo entre vacas y caballos que en un centro veterinario moderno. Obligado a aceptar un trabajo en una franquicia ubicada en un polígono industrial, se enfrenta a un entorno competitivo en el que la prioridad no es la salud de los animales, sino las ventas y las valoraciones de los clientes.

Su jefa resulta ser su sobrina Uxía, interpretada por Lucía Caraballo, que ya brilló junto a Juan Diego Botto en No me gusta conducir. La tensión no termina ahí: Antón también debe lidiar con un sustituto más joven y barato, interpretado por Darío Loureiro (Rapa), y con un desfile de clientes extravagantes que ponen a prueba su paciencia.

La serie retrata con ironía la incomprensión entre generaciones. Antón desprecia a los jóvenes enganchados a las pantallas y minimiza la ansiedad como “una moda”… hasta que la experimenta en primera persona.

Una comedia con sabor gallego

Rodada íntegramente en Galicia, Animal combina humor costumbrista con una crítica al capitalismo “cuqui” y a las dinámicas laborales modernas. Aunque algunos espectadores notarán la forzada interpretación del acento gallego en las actrices madrileñas Lucía Caraballo y Carmen Ruiz, casi todo el elenco procede de la región, con rostros reconocibles como Lucía Veiga o Antonio Durán “Morris” (Fariña, Rapa).

Con comparaciones inevitables con Doctor Mateo o incluso con el Doctor House más gruñón, la serie mantiene un tono fresco y ágil, perfecto para el formato de plataforma: episodios breves que se consumen con facilidad.

Netflix apuesta por la comedia española

Tras producciones menos destacadas como Dos tumbas o El refugio atómico, Animal se coloca como la gran sorpresa de 2025 en el catálogo español de Netflix, superando a otras ficciones del año como Superestar y Manual para señoritas.

El título internacional, Old Dog New Tricks (“Perro viejo no aprende truco nuevo”), resume a la perfección el dilema central: ¿será capaz Antón de adaptarse a los nuevos tiempos como veterinario y como hombre? La respuesta, capítulo a capítulo, promete conquistar tanto a la crítica como al público.

Temas EspañaNetflix
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los creadores de Entrevías estrenan ‘Animal’: ¿cuándo llega a Netflix España?

Los creadores de Entrevías estrenan ‘Animal’: ¿cuándo llega a Netflix España?

Lo más popular
Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
1

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda
2

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
3

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes
4

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”
5

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana
6

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Más Noticias
Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Comentarios