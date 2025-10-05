¿Qué alimentos están en la lista de cancerígenos de la OMS y cuál es su consumo seguro?

En julio del año pasado, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), afiliada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó al aspartamo, un edulcorante artificial común en productos sin azúcar, en la categoría 2B de sustancias “posiblemente cancerígenas”. Esta decisión generó preocupación, pero el aspartamo no es el único ingrediente en nuestra dieta vinculado al cáncer. Otros alimentos populares, como las carnes rojas, procesadas y el alcohol, también forman parte de la lista de la IARC.