¿Qué alimentos están en la lista de cancerígenos de la OMS y cuál es su consumo seguro?

La educación alimentaria y la claridad en las etiquetas de los productos son herramientas cruciales para que la población pueda tomar decisiones más saludables y reducir su exposición a estos riesgos.

En julio del año pasado, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), afiliada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó al aspartamo, un edulcorante artificial común en productos sin azúcar, en la categoría 2B de sustancias “posiblemente cancerígenas”. Esta decisión generó preocupación, pero el aspartamo no es el único ingrediente en nuestra dieta vinculado al cáncer. Otros alimentos populares, como las carnes rojas, procesadas y el alcohol, también forman parte de la lista de la IARC.

Aspartamo y su impacto

El aspartamo, consumido ampliamente desde su descubrimiento en los años 60, ha sido reevaluado debido a estudios que sugieren una posible relación con el carcinoma hepatocelular, un tipo de cáncer de hígado. No obstante, según la OMS, las evidencias aún son limitadas para modificar el consumo diario recomendado: 40 mg por kg de peso corporal. Sin embargo, expertos recomiendan reducir su ingesta, ya que no es tan inofensivo como se creía originalmente.

Carnes rojas y procesadas

Otro grupo de alimentos relacionados con el cáncer son las carnes rojas y procesadas. Las carnes rojas, como la ternera, el cerdo o el cordero, están clasificadas como “probablemente cancerígenas” (categoría 2A), especialmente por su relación con tumores colorrectales, de páncreas y próstata. El hierro hemo presente en estos alimentos puede aumentar el riesgo de cáncer, por lo que la OMS sugiere limitar su consumo a 500 gramos semanales.

Por otro lado, las carnes procesadas como el jamón, salchichas y tocino, están en la categoría 1, es decir, con evidencias claras de que son cancerígenas. Estas contienen compuestos como las aminas heterocíclicas y nitrosaminas, productos del proceso de industrialización y las altas temperaturas de cocción. Los especialistas recomiendan evitarlas en la medida de lo posible.

Alimentos ultraprocesados

Los alimentos ultraprocesados, como snacks, galletas y comidas rápidas, aunque no están clasificados específicamente por la IARC, también aumentan el riesgo de cáncer, especialmente debido a su alta cantidad de aditivos y conservantes. Además, su consumo está relacionado con la obesidad, otro factor de riesgo.

Bebidas alcohólicas y muy calientes

El alcohol es una sustancia bien documentada como cancerígena, relacionada con varios tipos de cáncer, incluyendo el de boca, hígado y mama. No existe un nivel de consumo completamente seguro, pero se sugiere que los hombres no excedan las dos dosis diarias, y las mujeres, una.

Las bebidas muy calientes (por encima de 65°C) también están clasificadas como “probablemente cancerígenas” (categoría 2A) debido a su asociación con el cáncer de esófago. La recomendación es no superar los 60°C al consumir infusiones.

El patrón alimentario: clave para la prevención

Más que un alimento específico, los expertos coinciden en que es el patrón alimentario el que marca la diferencia en la prevención del cáncer. Un consumo excesivo de alimentos nocivos y la falta de frutas y verduras, ricas en compuestos protectores como polifenoles, aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad.

