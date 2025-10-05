Secciones
Hay alerta por vientos de hasta 100 km/h: atención estas nueve provincias

Conocé las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional para esta jornada.

Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en Buenos Aires y otras ocho provincias para este domingo. Este tipo de alertas indican posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Además, rige una advertencia del mismo color por tormentas en Entre Ríos y Corrientes. Estas zonas se verán afectadas por tormentas fuertes que podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. 

Alerta por fuertes vientos: cuáles serán las zonas afectadas

- Buenos Aires: centro, de norte a sur, por la tarde; sector noroeste por la mañana y por la tarde.

- La Pampa: en el noreste por la mañana y la tarde; en el centro y el este por la tarde.

- Santa Fe: sur, este y centro por la tarde; noreste por la tarde y la noche.

- Córdoba: sur y centro, de este a oeste, por la mañana y la tarde; noreste por la tarde y la noche.

- San Luis: sur por la mañana; el resto de la provincia por la mañana y la tarde.

- Mendoza: sector este, de norte a sur, por la mañana.

- San Juan: zona este, de norte a sur, por la mañana y la tarde; zona cordillerana por la tarde.

- La Rioja: sur y zona cordillerana por la mañana y la tarde.

Santiago del Estero: sector sureste y centro por la mañana y la tarde; zona suroeste por la tarde.

- Para estas zonas se esperan vientos del sector sur a velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

La zona cordillerana de San Luis, Mendoza y La Rioja se verá afectada por vientos del oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

