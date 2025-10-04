Alerta naranja: cuáles son las zonas en riesgo por tormentas abundantes y viento zonda

Son 11 las provincias que están bajo alerta meteorológica amarilla por fenómenos climáticos intensos. En tres de ellas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó regiones con alerta naranja, lo que implica que los pobladores de esas regiones deberán prepararse para el impacto de fenómenos de mayor intensidad.
A las 6.06 de este sábado, el Sistema de Alerta Temprana del SMN publicó su última actualización. El código señala el pronóstico de todo el país para las próximas 72 horas. Por lo pronto, además de las alertas para este sábado, también hay 11 provincias bajo alerta amarilla y naranja el domingo.
Para este sábado 4, las alertas se dividen en dos regiones. Por una parte, las provincias de la cordillera desde el norte hasta la Patagonia están en alerta amarilla por viento y viento zonda. Por otra parte, provincias del centro y centro-este del país, esperan precipitaciones de diferente intensidad, al igual que una de la Patagonia.
Alerta meteorológica amarilla por vientos y zonda
En el oeste argentino, cinco provincias están bajo alerta amarilla: todas ellas por vientos o viento zonda que azotarán dichas regiones en diferentes momentos del día, siendo la tarde y la noche los horarios más repetidos según el SMN. Habrá ráfagas de viento que alcanzarán los 100 kilómetros por hora.
Serán afectados por fuertes ráfagas de viento la mitad oeste de Catamarca, el límite oeste de La Rioja y San Juan y las zonas cordilleranas norte de Mendoza y Neuquén. Hacia el centro-oeste de La Rioja, San Juan y Mendoza, el viento zonda puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.
Alerta meteorológica amarilla y naranja por precipitaciones
El centro y parte del sudoeste de Córdoba está bajo alerta amarilla por tormentas, al igual que el centro-oeste y sudoeste de Santa Fe y noreste, este y sur de Buenos Aires. Se esperan tormentas fuertes en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo ocasional y vientos que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Habrá valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros.
La alerta amarilla se repite con otros valores en la mitad este y el sur de San Luis y en el noreste, centro y centro-sur de La Pampa, donde las tormentas serán aisladas y de diferente intensidad, también con actividad eléctrica, posible caída de granizo y vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 25 milímetros.
El sur y sudeste de Córdoba, el sudoeste de Santa Fe y el noroeste y parte del centro de Buenos Aires están bajo alerta naranja, lo que implica que habrá tormentas más fuertes con valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros y vientos que podrían superar los 90 kilómetros por hora.