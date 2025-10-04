Alerta naranja: cuáles son las zonas en riesgo por tormentas abundantes y viento zonda

La alerta amarilla se repite con otros valores en la mitad este y el sur de San Luis y en el noreste, centro y centro-sur de La Pampa, donde las tormentas serán aisladas y de diferente intensidad, también con actividad eléctrica, posible caída de granizo y vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 25 milímetros.