Cartas de lectores

Las candidaturas testimoniales alimentan proyectos hegemónicos de poder. Son conductas que dañan la representación política, desvirtúan el orden democrático, afectan a la fe pública, desnaturalizan las instituciones y son un manifiesto fraude al electorado, toda vez que se lo convoca a elegir a alguien que de antemano se sabe que no va a asumir, aunque gane. Constituyen un apartamiento ético grave, ya que implica convocar al pueblo a votar por candidatos que de antemano no asumirán sus cargos, como ocurre en la provincia con las postulaciones de Jaldo, Manzur y Acevedo. La Constitución Nacional en su artículo 73 establece la incompatibilidad del cargo de gobernador con el de diputado nacional. En un fallo del año 2009 la Cámara Nacional Electoral, en el proceso “Novello Rafael Víctor s/ impugnación de candidatura” contó con el voto en disidencia del Dr. Dallavía, quien sostuvo que las candidaturas testimoniales son un engaño y desnaturalizan el proceso democrático, destacándose entre sus argumentos que un gobernador en campaña puede utilizar el aparato estatal y planes sociales para coaccionar al electorado. La intención del constituyente fue evitar que los gobernadores ejerzan presión para perpetuarse en el poder. Aceptar estas candidaturas equivaldría a habilitar abusos como la reelección indefinida bajo promesas de renuncia. El sufragio debe ser libre de vicios, garantizando igualdad de condiciones; la relación entre representante y representado se quiebra si el candidato manifiesta implícitamente que no asumirá. En conclusión, las candidaturas testimoniales son una forma de fraude electoral que vulnera la representación política, la ética pública y la supremacía de la Constitución. No está bien que un gobernador articule este mecanismo para perpetuarse en el poder, ni para traccionar votos como se autojustifica, ni para que solicite licencia para una candidatura que no asumirá, ya que ello representa un tiple fraude a la ciudadanía y un incumplimiento deliberado y manifiesto del orden constitucional.