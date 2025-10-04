Selección Argentina: Almada fue desafectado de la convocatoria para los amistosos

Thiago Almada quedó oficialmente desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA de octubre. El mediocampista ofensivo, actualmente en el Atlético de Madrid, continúa recuperándose de una lesión muscular y no está en condiciones de competir, según confirmó el propio entrenador del conjunto español, Diego Simeone.
“Está entrenando bien, pero todavía no está para jugar. Se lesionó con la selección hace más de veinte días. Ayer hizo su primer entrenamiento y hoy solo una parte del trabajo. Consideramos que aún no puede competir”, explicó el “Cholo”, quien aseguró que seguirán cuidando al jugador.
Almada sufrió la lesión el pasado 9 de septiembre durante su participación con la “Albiceleste” y, desde entonces, no volvió a sumar minutos. Se perdió seis encuentros del Atlético -ante Villarreal, Liverpool, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Madrid y Eintracht Frankfurt- y tampoco estará disponible hoy frente al Celta de Vigo en Balaídos.
El ex Vélez, que llegó al club madrileño este mercado de pases había sido incluido en la lista de Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. Sin embargo, su recuperación no avanzó al ritmo esperado y finalmente quedó fuera de los compromisos internacionales. Por ahora, el cuerpo técnico argentino no convocará a ningún reemplazante.