Secciones
DeportesFútbol

Selección Argentina: Almada fue desafectado de la convocatoria para los amistosos

El volante ofensivo no se recuperó de una lesión muscular y se perderá los amistosos de octubre.

Selección Argentina: Almada fue desafectado de la convocatoria para los amistosos foto de X @Argentina
Hace 52 Min

Thiago Almada quedó oficialmente desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA de octubre. El mediocampista ofensivo, actualmente en el Atlético de Madrid, continúa recuperándose de una lesión muscular y no está en condiciones de competir, según confirmó el propio entrenador del conjunto español, Diego Simeone.

“Está entrenando bien, pero todavía no está para jugar. Se lesionó con la selección hace más de veinte días. Ayer hizo su primer entrenamiento y hoy solo una parte del trabajo. Consideramos que aún no puede competir”, explicó el “Cholo”, quien aseguró que seguirán cuidando al jugador.

Almada sufrió la lesión el pasado 9 de septiembre durante su participación con la “Albiceleste” y, desde entonces, no volvió a sumar minutos. Se perdió seis encuentros del Atlético -ante Villarreal, Liverpool, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Madrid y Eintracht Frankfurt- y tampoco estará disponible hoy frente al Celta de Vigo en Balaídos.

El ex Vélez, que llegó al club madrileño este mercado de pases había sido incluido en la lista de Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. Sin embargo, su recuperación no avanzó al ritmo esperado y finalmente quedó fuera de los compromisos internacionales. Por ahora, el cuerpo técnico argentino no convocará a ningún reemplazante.

Temas Diego SimeoneSelección Argentina de fútbolLionel ScaloniThiago AlmadaMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tras el debut victorioso, así es el camino de Argentina en el Mundial Sub 20

Tras el debut victorioso, así es el camino de Argentina en el Mundial Sub 20

Argentina venció 3-1 a Cuba en el Mundial Sub 20 con goles de Sarco y Subiabre

Argentina venció 3-1 a Cuba en el Mundial Sub 20 con goles de Sarco y Subiabre

Lo más popular
Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe
1

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
2

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
3

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Federico Pelli exigió que Jaldo y Acevedo expliquen cómo se financia el “Encuentro Global de Infancias Trans”
4

Federico Pelli exigió que Jaldo y Acevedo expliquen cómo se financia el “Encuentro Global de Infancias Trans”

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
5

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”
6

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Más Noticias
Federico Pelli exigió que Jaldo y Acevedo expliquen cómo se financia el “Encuentro Global de Infancias Trans”

Federico Pelli exigió que Jaldo y Acevedo expliquen cómo se financia el “Encuentro Global de Infancias Trans”

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Los Pumas mejoraron mucho, pero Sudáfrica ganó otra vez y gritó campeón

Los Pumas mejoraron mucho, pero Sudáfrica ganó otra vez y gritó campeón

Cómo será el recorrido de la distancia máxima en los 21K LA GACETA: entre el Monumento al Bicentenario y la Casa Histórica

Cómo será el recorrido de la distancia máxima en los 21K LA GACETA: entre el Monumento al Bicentenario y la Casa Histórica

Cómo será el recorrido de los 10K del 21K LA GACETA: la ruta urbana por las calles céntricas de Tucumán

Cómo será el recorrido de los 10K del 21K LA GACETA: la ruta urbana por las calles céntricas de Tucumán

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Comentarios