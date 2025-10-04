Selección Argentina: Almada fue desafectado de la convocatoria para los amistosos

El ex Vélez, que llegó al club madrileño este mercado de pases había sido incluido en la lista de Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. Sin embargo, su recuperación no avanzó al ritmo esperado y finalmente quedó fuera de los compromisos internacionales. Por ahora, el cuerpo técnico argentino no convocará a ningún reemplazante.