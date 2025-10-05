Actuación: “Tucumán creció un montón pero no hay una industria”

- No sé. El tiempo de los rodajes es un momento para estar muy presente. Cuando hice “Los dueños” como actor, me acuerdo que había inventado un método que tenía que ver con hacer un ejercicio para estar siempre presente y que no entren cosas de afuera para que nada me desconcentre. Después, por supuesto, cuando empezaron a decir cámara, toma, todo era un montón, me desconcentraba, me asustaba, pero el ejercicio de tener un pensamiento vivo, sea la tabla del cinco que es bastante fácil hasta desarrollar un recuerdo, permitía que fuesen apareciendo los textos. Cuando dirigí “Barcos...” no me gustaban cómo quedaban los textos, eran como aprendidos de memoria. Entonces les pedí a todos que se olvidaran de lo pedido. Quedó buenísimo porque tuve que estar muy atento a todo y los actores y actrices también para ver lo que pasaba y sentir que lo creía. Eso fue sorprendente.