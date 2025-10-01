Secciones
Estas personas no deben tomar café jamás: lo advierten los médicos

Si bien siempre se recomienda tomar esta infusión con moderación, los profesionales aconsejan a estos grupos a dejarlo de manera definitiva.

Estas personas no deben tomar café jamás: lo advierten los médicos Estas personas no deben tomar café jamás: lo advierten los médicos
Hace 35 Min

Para muchas personas, el café es la infusión infaltable de cada mañana para tener muchas energías y afrontar el día. Sin embargo, los especialistas alertan a algunos grupos sobre las propiedades de esta bebida que pueden estar contraindicadas con algunos problemas de salud. ¿De quiénes se trata?

Cualquier comida o bebida consumida en exceso puede traer consecuencias en nuestro organismo, con el café sucede lo mismo. No obstante, los profesionales de la salud van más allá y aconsejan a cuatro grupo de personas evitar el consumo de esta infusión por los efectos negativos que puede provocarles la cafeína.

Los cuatro tipo de personas que no deben consumir café

1. Mujeres embarazadas

Cuando una mujer se encuentra en “la dulce espera” tiene muchos cambios significativos en su cuerpo y la alimentación es fundamental para el buen desarrollo del bebé. Es por ello que todo lo que la madre consuma afectará directa o indirectamente al bebé que lleva en su vientre.

El consumo de café durante esta etapa, según la Organización Mundial de la Salud, hace más lenta la eliminación de cafeína de la sangre de la mujer y el principal compuesto del café -la cafeína-, puede atravesar la placenta y en el feto se metaboliza mucho más lento.

Otros estudios han sugerido que la ingesta de café en mujeres gestantes puede ocasionar reducción del peso en el bebé, parto prematuro o muerte fetal.

2. Personas con problemas gastrointestinales

El café también puede considerarse como un alimento irritante y es por esto que quienes sufren de úlceras o gastritis, deben evitar su consumo, ya que algunos pueden experimentar dolor, acidez, y deben considerar la ingesta de otro tipo de bebidas.

3. Personas con trastornos de ansiedad

Es bien conocido que el café es un estimulante del sistema nervioso central y es por esto que muchas personas lo ingieren para tener energía cuando el trabajo se los exige. Sin embargo, en ciertas personas, el café puede aumentar la ansiedad. Según el Hospital Clinic de Barcelona, España, el consumo de estimulantes, por largos periodos de tiempo, entre ellos la cafeína, puede aumentar los episodios de ansiedad. Entre los síntomas que se pueden presentar están los ataques de pánico y el nerviosismo.

4. Personas con problemas del corazón

Dado que el café es un estimulante, este puede elevar la frecuencia cardiaca y es por esta razón principal que no es recomendable para personas con arritmias, hipertensión y otros problemas cardíacos. Por eso, es mejor que las personas más sensibles con estos problemas eviten el consumo de esta bebida o consulten con el especialista si hay una cantidad recomendada que puedan ingerir sin que esto les cause problemas.

