Estas personas no deben tomar café jamás: lo advierten los médicos

Es bien conocido que el café es un estimulante del sistema nervioso central y es por esto que muchas personas lo ingieren para tener energía cuando el trabajo se los exige. Sin embargo, en ciertas personas, el café puede aumentar la ansiedad. Según el Hospital Clinic de Barcelona, España, el consumo de estimulantes, por largos periodos de tiempo, entre ellos la cafeína, puede aumentar los episodios de ansiedad. Entre los síntomas que se pueden presentar están los ataques de pánico y el nerviosismo.