Día Internacional del Café: qué dice tu forma de tomarlo sobre tu personalidad

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café con el objetivo de visibilizar a toda la cadena industrial y sus participantes en el proceso de realización del café. Productores, cosechadores, y trabajadores de la molienda son homenajeados hoy por ser los facilitadores para degustar una de las bebidas más consumidas en el planeta.
La fecha comenzó como una iniciativa de la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), establecida en 1963 con el apoyo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), y es la ONG que nuclea a todos los gobiernos importadores y exportadores del grano de esta planta.
Se calcula que todos los días se consumen 1400 millones de tazas en todo el mundo.
Día del Café: tu forma de tomarlo revela rasgos de tu personalidad
Café sólo
Las personas que no le agregan ningún otro ingrediente a su taza de café pueden ser percibidas como conservadoras y estrictas. También suelen ser pacientes, sencillos y altamente eficientes en lo que hacen. De todos modos, tienden a ser reacios al cambio, desapegados y con cambios de humor repentinos.
Café con leche
Las personas que agregan leche a su café, sin importar la cantidad, demuestran una personalidad indecisa, por lo que suelen conformarse por la opción más segura y conocida. A su vez, son generosos y atentos con otros, hasta el punto que tienden a complacer más a los demás que a sí mismos. También pueden ser algo pesados y no siempre cuidan de sí mismos.
Café descafeinado con leche vegetal y endulzante
Las personas que hacen pedidos complicados a la hora de tomar café suelen ser obsesivas, perfeccionistas y se preocupan bastante por su salud y figura. En ese sentido, se los ve como fieles, ya que se comprometen con sus creencias. También deben tener todo bajo control y eso a veces los lleva a ser rígidos y un tanto envidiosos. Pero, bajo esa superficie, son bastante sensibles y tienden a preocuparse por todo.
Café instantáneo
Los que eligen el café soluble como su favorito son relajados y les gusta fluir con la vida sin prestar atención a los detalles, si bien priorizan la rapidez en las tareas que realizan. Tienen la tendencia a procrastinar y no se desatacan a la hora de planificar algún programa.
Café frío
Los bebedores de café frío, una tendencia que se hizo fuerte en los últimos años, pueden ser algo insensibles y no se ven afectados por lo que dicen los demás. Sin embargo, esconden una personalidad emotiva y amable.
Frapuccino
Esta bebida helada a base de café suele ser la elección de las personas que las gusta experimentar cosas nuevas, aunque a veces pueden ser imprudentes. A su vez, son influyentes, espontáneos, creativos y sociables.
Café en pocillo
El tamaño del recipiente con el cual se toma el café también denota algunas características de la persona. En el caso de aquellas que prefieren tomar una taza pequeña de café, están acostumbrados a ir por lo común y lo disfrutan. Huyen de las complicaciones y siguen los consejos de esas personas que saben de qué hablan.
Café en una taza grande
Las personas que disfrutan de una taza grande de café, también conocidas como mugs, son difíciles satisfacer y suelen ir por lo que es grande. De todos modos, son generosos y amables, y siempre están a disposición de sus seres queridos.