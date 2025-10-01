Día Internacional del Café: qué dice tu forma de tomarlo sobre tu personalidad

Las personas que hacen pedidos complicados a la hora de tomar café suelen ser obsesivas, perfeccionistas y se preocupan bastante por su salud y figura. En ese sentido, se los ve como fieles, ya que se comprometen con sus creencias. También deben tener todo bajo control y eso a veces los lleva a ser rígidos y un tanto envidiosos. Pero, bajo esa superficie, son bastante sensibles y tienden a preocuparse por todo.