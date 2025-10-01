Secciones
SociedadActualidad

Día Internacional del Café: qué dice tu forma de tomarlo sobre tu personalidad

Se estima que 1.400 millones de tazas de esta infusión son consumidas todos los días.

Día Internacional del Café: qué dice tu forma de tomarlo sobre tu personalidad Día Internacional del Café: qué dice tu forma de tomarlo sobre tu personalidad
Hace 1 Hs

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café con el objetivo de visibilizar a toda la cadena industrial y sus participantes en el proceso de realización del café. Productores, cosechadores, y trabajadores de la molienda son homenajeados hoy por ser los facilitadores para degustar una de las bebidas más consumidas en el planeta.

Día Internacional de las Personas Mayores: ¿por qué se celebra hoy, 1 de octubre?

Día Internacional de las Personas Mayores: ¿por qué se celebra hoy, 1 de octubre?

La fecha comenzó como una iniciativa de la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), establecida en 1963 con el apoyo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), y es la ONG que nuclea a todos los gobiernos importadores y exportadores del grano de esta planta.

Se calcula que todos los días se consumen 1400 millones de tazas en todo el mundo.

Día del Café: tu forma de tomarlo revela rasgos de tu personalidad

Café sólo

Las personas que no le agregan ningún otro ingrediente a su taza de café pueden ser percibidas como conservadoras y estrictas. También suelen ser pacientes, sencillos y altamente eficientes en lo que hacen. De todos modos, tienden a ser reacios al cambio, desapegados y con cambios de humor repentinos.

Café con leche

Las personas que agregan leche a su café, sin importar la cantidad, demuestran una personalidad indecisa, por lo que suelen conformarse por la opción más segura y conocida. A su vez, son generosos y atentos con otros, hasta el punto que tienden a complacer más a los demás que a sí mismos. También pueden ser algo pesados y no siempre cuidan de sí mismos.

Café descafeinado con leche vegetal y endulzante

Las personas que hacen pedidos complicados a la hora de tomar café suelen ser obsesivas, perfeccionistas y se preocupan bastante por su salud y figura. En ese sentido, se los ve como fieles, ya que se comprometen con sus creencias. También deben tener todo bajo control y eso a veces los lleva a ser rígidos y un tanto envidiosos. Pero, bajo esa superficie, son bastante sensibles y tienden a preocuparse por todo.

Café instantáneo

Los que eligen el café soluble como su favorito son relajados y les gusta fluir con la vida sin prestar atención a los detalles, si bien priorizan la rapidez en las tareas que realizan. Tienen la tendencia a procrastinar y no se desatacan a la hora de planificar algún programa.

Café frío

Los bebedores de café frío, una tendencia que se hizo fuerte en los últimos años, pueden ser algo insensibles y no se ven afectados por lo que dicen los demás. Sin embargo, esconden una personalidad emotiva y amable.

Frapuccino

Esta bebida helada a base de café suele ser la elección de las personas que las gusta experimentar cosas nuevas, aunque a veces pueden ser imprudentes. A su vez, son influyentes, espontáneos, creativos y sociables.

Café en pocillo

El tamaño del recipiente con el cual se toma el café también denota algunas características de la persona. En el caso de aquellas que prefieren tomar una taza pequeña de café, están acostumbrados a ir por lo común y lo disfrutan. Huyen de las complicaciones y siguen los consejos de esas personas que saben de qué hablan.

Café en una taza grande

Las personas que disfrutan de una taza grande de café, también conocidas como mugs, son difíciles satisfacer y suelen ir por lo que es grande. De todos modos, son generosos y amables, y siempre están a disposición de sus seres queridos.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Día del colectivero: la curiosa razón por la que se celebra cada 24 de septiembre

Día del colectivero: la curiosa razón por la que se celebra cada 24 de septiembre

Por qué solo en Tucumán es feriado el 24 de septiembre y qué se celebra

Por qué solo en Tucumán es feriado el 24 de septiembre y qué se celebra

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

La oración de un papa para pedir a San Miguel la protección frente a las fuerzas del mal

La oración de un papa para pedir a San Miguel la protección frente a las fuerzas del mal

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
2

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
3

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
4

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
5

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

El “puré” será la base de la dieta electoral argentina
6

El “puré” será la base de la dieta electoral argentina

Más Noticias
¡Nuevo Sporting Outlet!

¡Nuevo Sporting Outlet!

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Comentarios