¿Por qué me distraigo con facilidad? los motivos que encontró la neurociencia

Cómo recuperar el foco rápidamente

Ante un cerebro que ama las notificaciones y los imprevistos, la experta brindó consejos para recuperar la atención perdida. “El primero es trabajar en bloques de veinte a veinticinco minutos y enfocarte durante ese tiempo solamente en tu tarea”, dice. Este enfoque, conocido como el método o técnica Pomodoro, se utiliza mucho entre los estudiantes que tienen que pasar largas jornadas frente a los libros, pero también puede aplicarse a otros ámbitos, desde el mundo laboral a las tareas del hogar.