¿Por qué me distraigo con facilidad? los motivos que encontró la neurociencia

Al entender cómo funciona nuestro cerebro, podemos decidir la mejor estrategia para volver a concentrarnos.

Hace 1 Hs

Un ruido mínimo, un insecto que se cruza, un recuerdo que se asoma en la mente, cualquiera puede ser el motivo que quite de foco a nuestro cerebro inmediatamente cuando más necesita concentrase. Lograr resolver una tarea pendiente sin perderse en distracciones parece una hazaña descomunal en estos últimos tiempos.

En la actualidad, muchas personas pueden advertir que resolver una tarea sin perder la atención es cada vez más dificultoso. Si antes eran capaces de pasar horas estudiando o leyendo, ahora ese tiempo se resumió en unos, con suerte, cinco minutos de foco.

El funcionamiento del cerebro humano

¿Cuál es el motivo por el que no podemos sostener el foco? Aunque a veces parezca que estamos limitados en nuestra capacidad de concentración, la neurociencia tiene otra respuesta donde el funcionamiento del cerebro humano es la clave.

Loren, conocida en redes sociales como Neuroloren, experta en neurociencia y comportamiento del consumidor explicó que  la atención humana “funciona como un foco y es tu cerebro quien decide en qué te vas a concentrar”. “El problema es que ese foco es limitado y solamente puede concentrarse en una cosa a la vez”, indicó.

A ello se le une un sistema de recompensas que “ama la novedad”, asegura Loren. “Por eso, cada vez que aparece una notificación, tu cerebro libera dopamina y el foco se mueve hacia allí. Y entonces ocurre lo inevitable: tú pierdes tu concentración", explica.

Cómo recuperar el foco rápidamente

Ante un cerebro que ama las notificaciones y los imprevistos, la experta brindó consejos para recuperar la atención perdida. “El primero es trabajar en bloques de veinte a veinticinco minutos y enfocarte durante ese tiempo solamente en tu tarea”, dice. Este enfoque, conocido como el método o técnica Pomodoro, se utiliza mucho entre los estudiantes que tienen que pasar largas jornadas frente a los libros, pero también puede aplicarse a otros ámbitos, desde el mundo laboral a las tareas del hogar.

“El segundo truco es que mientras que estás enfocado en tu tarea, quita de tu vista lo que te distrae. En este caso, el móvil”, aconseja Loren. Al eliminar de la vista el punto de distracción, será más sencillo olvidarse y mantener la concentración en el asunto que nos ocupa.

El último y tercer truco que da la experta es utilizar un sistema de recompensas. “Al terminar tu actividad o alguno de estos bloques, date una pequeña recompensa, como puede ser un pequeño snack, escuchar tu canción favorita o darte una pequeña vuelta”, aconseja. De este modo, dice, “tu atención no se pierde, se entrena” y se logra mantener durante más tiempo. “Por tanto, te propongo empezar con bloques simples y recompensas sencillas, y así verás cómo tu foco va mejorando día a día”, concluye.

