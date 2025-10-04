¿Por qué olvidamos más? Los hábitos que deterioran la memoria

Algunos hábitos pueden afectar nuestra memoria y, con el tiempo, deteriorar las funciones cerebrales, haciéndonos más propensos a los olvidos. Cuidar nuestro cerebro es clave para mantener sus funciones en buen estado, y ser conscientes de lo que incorporamos en él es esencial, ya que incluso esto puede afectar su bienestar.
Charan Ranganath es profesor de Psicología y Neurociencia y director del Laboratorio de Memoria Dinámica de la Universidad de California en Davis y es un estudioso de los hábitos que favorecen el funcionamiento de la memoria y que fundamentan la función del recuerdo en nuestro cerebro. El especialista destacó dentro de sus investigaciones cuáles son aquellas rutinas que pueden deteriorar nuestras capacidades de rememorar aprendizajes y vivencias del pasado.
“Recordar mejor”, la premisa del especialista para evitar las pérdidas de memoria
En su libro "Why We Remember" ("Por qué recordamos" en español), Ranganath se replantea la forma en que entendemos el acto cotidiano de recordar. Entender el poder de la memoria y sus funcionalidades puede hacernos personas más felices e incluso más libres, ya que nos da la llave para recordar lo que queremos recordar sin dificultades, siendo capaces de seleccionar entre ese inventario de memorias del pasado cuál queremos de ellas traer al presente.
Las investigaciones del especialista se pueden sintetizar en su frase “se trata de recordar más, sino de recordar mejor”. De esta manera tenemos que situarnos en la búsqueda de encontrar entre los miles de recuerdos cuál es el que queremos rememorar sin dificultades, sin caer en los típicos “lo tengo en la punta de la lengua” o en el “algo te iba a decir”. Para lograr este objetivo, es importante reducir hábitos que favorecen estas situaciones.
Los contenidos que ponemos en nuestro cerebro pueden afectar a su capacidad de memoria
Uno de esos hábitos que favorecen la pérdida de memoria y la dificultad para recordar es la famosa multitarea, esa que nos divide en muchas pantallas al mismo tiempo, donde nos encontramos en diferentes escenarios a la vez. “En el cerebro tienes un número limitado de neuronas que trabajan para almacenar recuerdos. Pero esos recuerdos están literalmente peleando entre sí. Eso significa que para ser capaz de encontrar el recuerdo necesitas que sobresalga sobre el resto, que sea diferente", explicó el especialista. Por ello es importante priorizar la calidad de lo que ponemos en nuestro cerebro antes que la cantidad de las memorias.
Los depósitos de recuerdos externos pueden desgastar los recuerdos de nuestra mente
Ejercitar la mente y no delegar su trabajo a herramientas externas es otra manera de facilitar nuestra capacidad de memoria. Los dispositivos móviles y las fotografías son uno de esos depósitos que creemos pueden ayudarnos a recordar. Sin embargo, explica Ranganath que se produce el efecto contrario.
"Paradójicamente, no creo que las personas que hacen esto habitualmente tengan recuerdos más ricos de su pasado y, de hecho, la evidencia sugiere que documentar sin pensar puede reducir su memoria para los eventos que está documentando. Una vez más, la memoria es selectiva, por lo que es mejor centrarse en la calidad que en la cantidad. En lugar de documentar todo, es útil pasar gran parte de tu tiempo tratando de estar presente y luego concentrarte en documentar algunos momentos clave que servirán como anclas para tus recuerdos de esos eventos más adelante. Y si tomas fotos, asegúrate de volver a visitarlas y trata de recordar activamente esos eventos cuando lo hagas", indicó el especialista.