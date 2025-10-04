¿Por qué olvidamos más? Los hábitos que deterioran la memoria

"Paradójicamente, no creo que las personas que hacen esto habitualmente tengan recuerdos más ricos de su pasado y, de hecho, la evidencia sugiere que documentar sin pensar puede reducir su memoria para los eventos que está documentando. Una vez más, la memoria es selectiva, por lo que es mejor centrarse en la calidad que en la cantidad. En lugar de documentar todo, es útil pasar gran parte de tu tiempo tratando de estar presente y luego concentrarte en documentar algunos momentos clave que servirán como anclas para tus recuerdos de esos eventos más adelante. Y si tomas fotos, asegúrate de volver a visitarlas y trata de recordar activamente esos eventos cuando lo hagas", indicó el especialista.