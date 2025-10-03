¿Cuántas nueces debemos consumir al día para mantener el cerebro saludable?

¿Con qué frecuencia y cuántas nueces debemos comer al día para aprovechar los beneficios a nivel cognitivo?

Las nueces son más que un alimento crujiente y delicioso, si no que además pueden aportar una serie de beneficios para nuestra salud. Estas son una fuente rica en ácidos grasos omega-3 , antioxidantes, vitaminas y minerales. Los omega-3, en particular el ácido alfa-linolénico (ALA), son cruciales para la salud cerebral, ya que ayudan a reducir la inflamación y apoyan la función cognitiva. Los antioxidantes como los polifenoles también juegan un papel importante en la protección de las células cerebrales del estrés oxidativo.