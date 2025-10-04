Todas las propuestas para disfrutar La Noche de los Museos a puertas abiertas
Acceder a una institución museística será una experiencia distinta hoy, cuando desde las 19 -en la mayoría de los casos- comiencen actividades especiales programadas hasta la medianoche, en una nueva edición de este evento bajo la consigna “28+7x12”.
Temas TucumánCentro Cultural Eugenio Flavio VirlaBella VistaMuseo Provincial de Bellas Artes Timoteo NavarroMuseo Municipal Juan Carlos IramainMuseo de la Universidad Nacional de TucumánMuseo Casa Histórica de la IndependenciaColegio Sagrado Corazón
