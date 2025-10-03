Todo listo en Tucumán para la XVIII edición de la Noche de los Museos

En esta edición participarán activamente un total de 28 museos y espacios invitados, ubicados en distintas localidades del territorio provincial. Entre ellos, y como sucede todos los años, se suman los que están bajo administración del ETT, como el mencionado MAC, el Museo Jesuítico de La Banda en Tafí del Valle, y el Centro de Interpretación de Quilmes (CIQ), en los Valles Calchaquíes. Cada uno de ellos ofrecerá actividades especiales que incluyen muestras permanentes, recorridos interactivos, espectáculos artísticos y experiencias inmersivas, enriqueciendo el encuentro entre patrimonio y comunidad.