Todo listo en Tucumán para la XVIII edición de la Noche de los Museos

La propuesta cultural, educativa y turística regresa este año para reunir a miles de tucumanos y turistas en los espacios de valor histórico y patrimonial de la provincia.

Hace 1 Hs

Este sábado 4 de octubre Tucumán vivirá una nueva edición de la Noche de los Museos, un clásico que cada año organiza la Red de Museos de Tucumán a través de su comité ejecutivo y que convoca a miles de tucumanos y visitantes a recorrer espacios cargados de historia, arte y memoria. Esta será la 18ª edición del evento, que se consolida como una de las propuestas culturales y turísticas más esperadas de la provincia.

Con entrada libre y gratuita, la Noche de los Museos invita a disfrutar de una experiencia única que combina patrimonio, identidad y turismo cultural, abriendo las puertas de instituciones y espacios emblemáticos en horarios especiales y con actividades diseñadas para toda la familia.

Además de fortalecer el acceso a la cultura, esta iniciativa tiene un fuerte impacto en el turismo local: promueve el movimiento de visitantes hacia distintos puntos de la provincia, dinamizando economías regionales y visibilizando la riqueza patrimonial de Tucumán.

El Ente Tucumán Turismo refuerza su vínculo con la jornada

Con el objetivo de garantizar la accesibilidad y la participación de todos, el Ente Tucumán Turismo dispondrá de transporte gratuito en ómnibus y traffic, con salida a las 19hs desde la Plaza Independencia hacia el Museo Arqueológico El Cadillal (MAC) y regreso al mismo punto al finalizar la jornada. Los viajes se realizarán por orden de llegada y con cupos limitados.

En esta edición participarán activamente un total de 28 museos y espacios invitados, ubicados en distintas localidades del territorio provincial. Entre ellos, y como sucede todos los años, se suman los que están bajo administración del ETT, como el mencionado MAC, el Museo Jesuítico de La Banda en Tafí del Valle, y el Centro de Interpretación de Quilmes (CIQ), en los Valles Calchaquíes. Cada uno de ellos ofrecerá actividades especiales que incluyen muestras permanentes, recorridos interactivos, espectáculos artísticos y experiencias inmersivas, enriqueciendo el encuentro entre patrimonio y comunidad.

La Noche de los Museos 2025 se presenta como una oportunidad para redescubrir Tucumán, fortalecer el vínculo con nuestra historia y proyectar el valor cultural y turístico de la provincia hacia todo el país.

