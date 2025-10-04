Osvado Jaldo destacó la unidad del peronismo en Tucumán y apuntó contra el Gobierno nacional

El gobernador en uso de licencia y candidato a diputado nacional, Osvaldo Jaldo, encabezó este sábado un acto en ATSA, organizado por Gerónimo Vargas Aignasse, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Durante el encuentro, el mandatario provincial subrayó la fuerza del frente Tucumán Primero y la importancia de la unidad. “Llevamos la propuesta de este gran frente, donde no solo hay 10 o 12 partidos -con el peronismo como columna vertebral- sino también muchos tucumanos y tucumanas que, sin ser afiliados, hoy nos acompañan porque quieren cuidar y defender a nuestra provincia ante la crítica situación que vive el gobierno nacional”, afirmó.
También agradeció a Vargas Aignasse por la convocatoria, y valoró la unidad lograda en la capital tucumana, donde se concentra cerca del 45% del electorado provincial. “Esto es lo que necesita el peronismo: primero la unidad. Hoy, en el distrito más importante de la provincia, tenemos unidad plena. Los tucumanos saben que debemos defendernos con los recursos que por ley nos corresponden, y que tenemos un Estado eficiente que trabaja en todas las áreas y mantiene superávit para hacer obra pública”, subrayó.
En tanto, Vargas Aignasse dijo que “hace 20 años que no ganamos una elección de medio término en la Capital. Este es el desafío: construir esta mayoría y lograr el triunfo. Nos estamos organizando y trabajando en cada barrio, en cada circuito, para alcanzar esa meta”.
El legislador también apuntó contra sus adversarios políticos, cuestionando su postura frente al narcotráfico, “yo fui autor de la ley de narcomenudeo y de la creación de la Fiscalía Especializada. En Tucumán se condena un vendedor de droga cada tres días. Queremos saber de qué lado están nuestros oponentes: si del lado de Tucumán o del lado de los narcotraficantes internacionales”.
Gladys Medina, por su parte, manifestó que “este sábado en la Capital vivimos un acto impresionante, organizado por el legislador Vargas Aignasse. Agradecemos a los vecinos por este gran apoyo al Frente Tucumán Primero y a nuestra lista encabezada por Osvaldo Jaldo. Seguiremos trabajando hasta el 26 de octubre, camino al triunfo con el acompañamiento de todos los tucumanos”.
El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo (PE), Miguel Acevedo, comentó que “el Frente Tucumán Primero es el espacio que va a defender la salud y la educación públicas, y que procura generar trabajo y desarrollo para nuestra provincia. Queremos que el gobernador esté fuerte para decirle a la Nación que en Tucumán se respeta lo que es de los tucumanos”.
En tanto, Javier Noguera destacó el respaldo popular al espacio, “unas 10.000 personas se congregaron hoy para dar su apoyo a Tucumán Primero. No tengo dudas de que el 26 de octubre el triunfo será contundente”. “Hay un clima político muy favorable en toda la provincia, producto de las malas políticas del gobierno de Milei, que golpean la economía y afectan el día a día de la gente”, agregó.
Además, cuestionó las políticas del Gobierno nacional, “no entendemos para qué sirve endeudarse por 20 mil millones de dólares si no se traduce en beneficios para la ciudadanía. En Tucumán, el superávit se destina a los servicios que necesitan los tucumanos”.
Por último, la intendenta capitalina Rossana Chahla dijo que “esta gran convocatoria demuestra que hay un peronismo unido y una ciudadanía que busca respuestas. Nuestro movimiento cree en un Estado presente, a la par de la gente, con educación, trabajo y salud. Lo que no quiere la gente es el abandono que propone la Nación”.
Facundo Vargas Aignasse expresó su satisfacción por la masiva convocatoria, “muy contento con este multitudinario acto, con todos los referentes de los circuitos de la capital y con la presencia de todos los candidatos. El gobernador se ha puesto al frente de la lista, entendiendo la enorme importancia que tiene esta elección, y toda la dirigencia está acompañando”.