Osvado Jaldo destacó la unidad del peronismo en Tucumán y apuntó contra el Gobierno nacional

También agradeció a Vargas Aignasse por la convocatoria, y valoró la unidad lograda en la capital tucumana, donde se concentra cerca del 45% del electorado provincial. “Esto es lo que necesita el peronismo: primero la unidad. Hoy, en el distrito más importante de la provincia, tenemos unidad plena. Los tucumanos saben que debemos defendernos con los recursos que por ley nos corresponden, y que tenemos un Estado eficiente que trabaja en todas las áreas y mantiene superávit para hacer obra pública”, subrayó.