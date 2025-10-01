Simoca: Jaldo encabezó un acto del Frente Tucumán Primero junto a la Nueva Fuerza del Este

El presidente del Frente Tucumán Primero (FTP), Osvaldo Jaldo, encabezó esta tarde en Simoca un acto organizado por la Nueva Fuerza del Este, espacio que conduce el legislador Tomás Cobos, en apoyo a la lista que lleva al actual vicepresidente del PJ Tucumán como candidato principal de cara a las elecciones del 26 de octubre.
Jaldo estuvo acompañado por el vicepresidente del FTP, Miguel Acevedo; los candidatos Gladys Medina, Javier Noguera y Carolina Vargas Aignasse; además de los dirigentes Darío Monteros, Carlos Najar, Javier Morof, Mario Leito, Roque Álvarez, Alejandro Martínez y Francisco Caliva, entre otros representantes del Este tucumano.
“Muy contentos, seguimos recorriendo la provincia, cuando falta un poco más de tres semanas para esa fecha en que los argentinos van a poder elegir. En Tucumán, con nuestro espacio político Tucumán Primero, cuya columna vertebral es el Partido Justicialista, venimos recorriendo toda la provincia y hoy en esta ciudad de Simoca nos convocó la Nueva Fuerza del Este. Esta fuerza joven, que llevó al legislador más joven de la provincia como es Tomás Cobos a ocupar una banca, hoy nos recibió con una multitud en Simoca”, expresó Jaldo.
En ese sentido, agregó: “Estamos muy agradecidos con el legislador Cobos, con todos los dirigentes y militantes políticos, sociales y gremiales, y con los vecinos que nos acompañan. Saben que nuestra lista es la que lleva hombres y mujeres de trayectoria y hechos concretos en la provincia para mejorar la calidad de vida de los tucumanos. Nosotros pedimos que nos midan por la gestión, no por promesas o denuncias. La gente quiere soluciones, quiere que trabajemos por Tucumán, y ese es nuestro compromiso”.
Por su parte, Miguel Acevedo destacó: “La seccional electoral Este, donde la Nueva Fuerza del Este conducida por Tomás Cobos viene creciendo, hoy dijo presente para dar su adhesión al Frente Tucumán Primero, el único que va a defender a todos los tucumanos y tucumanas. Es el frente que entiende que hay que fortalecer la gestión de Osvaldo Jaldo. Eso es lo que está en disputa: un modelo de gestión que defiende la salud pública, la educación, a nuestros jubilados y estudiantes. El 26 de octubre hay que estar a la par y votar al Frente Tucumán Primero”.
A su turno, Darío Monteros manifestó: “Hoy celebramos la presencia de un gran legislador, Tomás Cobos, quien ha demostrado un gran trabajo junto a su equipo. Este multitudinario acto no hay duda de que aportará un sinnúmero de votos para que Osvaldo Jaldo y la lista de Tucumán Primero sean triunfantes de manera contundente en la provincia”.
Finalmente, el legislador Tomás Cobos expresó: “Hoy se vivió una verdadera fiesta peronista. No solo manifestamos el apoyo y acompañamiento a Osvaldo Jaldo y al Frente Tucumán Primero, sino que desde los seis departamentos del Este vinimos convencidos de que este es el modelo de Estado que logró equilibrio fiscal con la gente adentro, con obras, educación, salud, seguridad y desarrollo social. Este es el modelo ganador del Frente Tucumán Primero el próximo 26 de octubre”.