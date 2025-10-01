Simoca: Jaldo encabezó un acto del Frente Tucumán Primero junto a la Nueva Fuerza del Este

Por su parte, Miguel Acevedo destacó: “La seccional electoral Este, donde la Nueva Fuerza del Este conducida por Tomás Cobos viene creciendo, hoy dijo presente para dar su adhesión al Frente Tucumán Primero, el único que va a defender a todos los tucumanos y tucumanas. Es el frente que entiende que hay que fortalecer la gestión de Osvaldo Jaldo. Eso es lo que está en disputa: un modelo de gestión que defiende la salud pública, la educación, a nuestros jubilados y estudiantes. El 26 de octubre hay que estar a la par y votar al Frente Tucumán Primero”.