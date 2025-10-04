Últimos días para aprovechar las 12 cuotas sin interés para viajar por Aerolíneas Argentinas

La aerolínea de bandera firmó un convenio del que forman parte más de 20 entidades bancarias. Esto implica que los compradores tendrán diferentes opciones para elegir, entre las más usadas, para financiar sus pasajes. Algunos bancos mantendrán las ofertas hasta el 31 de octubre, pero la promoción ya no será general. Cada usuario deberá averiguar por su cuenta los beneficios de la entidad financiera que use.