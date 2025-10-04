Últimos días para aprovechar las 12 cuotas sin interés para viajar por Aerolíneas Argentinas

Quienes quieran viajar podrán aprovechar los últimos días de la tentadora promoción que lanzó Aerolíneas Argentinas. La empresa anunció en la Feria Internacional del Turismo que habrá pasajes disponibles en hasta 12 cuotas sin interés, una oportunidad llamativa para quienes tengan previsto algún viaje.
Aerolíneas Argentinas incursionó en una serie de cambios que buscan redireccionar las inversiones e ingresos de la empresa. Por eso, para fomentar el consumo, se lanzó una promoción con financiación sin interés y también puso a la venta pasajes con descuentos de hasta el 20%.
¿A dónde puedo viajar con la promoción de Aerolíneas Argentinas?
La promoción de hasta 12 cuotas sin interés está vigente desde el 29 de septiembre y aplica para los pasajes en vuelos de cabotaje, es decir, los vuelos dentro del país. Este fin de semana será la última oportunidad que tengan los argentinos para aprovecharla, ya que el domingo 5 de octubre vencen las ofertas.
La aerolínea de bandera firmó un convenio del que forman parte más de 20 entidades bancarias. Esto implica que los compradores tendrán diferentes opciones para elegir, entre las más usadas, para financiar sus pasajes. Algunos bancos mantendrán las ofertas hasta el 31 de octubre, pero la promoción ya no será general. Cada usuario deberá averiguar por su cuenta los beneficios de la entidad financiera que use.
¿Qué bancos tienen cuotas sin interés con Aerolíneas Argentinas?
Los bancos que ofrecen 3 y 6 cuotas sin interés hasta el 5 de octubre son BBVA, Galicia, Macro y Santander. Los bancos o billeteras virtuales con financiación válida hasta el 31 de octubre con hasta 3 cuotas sin interés son Banco Provincia Neuquén, Banco Santa Cruz, Banco Entre Ríos, Banco Santa Fe y Banco San Juan.
Hasta 6 cuotas sin interés serán válidas para BNA, Comafi, Macro (Amex), Cabal, Columbia, Naranja X Banco Santa Cruz, Banco Entre Ríos, Banco Santa Fe y Banco San Juan. Por último, solo YOY y BanCo (Banco de Corrientes) tendrán hasta 12 cuotas sin interés.