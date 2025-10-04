Secciones
EconomíaNoticias económicas

Últimos días para aprovechar las 12 cuotas sin interés para viajar por Aerolíneas Argentinas

Cuáles son los bancos y billeteras virtuales que tienen convenio con la aerolínea de bandera para financiar cómodamente los pasajes.

Últimos días para aprovechar las 12 cuotas sin interés para viajar por Aerolíneas Argentinas
Hace 16 Min

Quienes quieran viajar podrán aprovechar los últimos días de la tentadora promoción que lanzó Aerolíneas Argentinas. La empresa anunció en la Feria Internacional del Turismo que habrá pasajes disponibles en hasta 12 cuotas sin interés, una oportunidad llamativa para quienes tengan previsto algún viaje.

Una aerolínea llegará a Argentina con precios más bajos para viajar al exterior

Una aerolínea llegará a Argentina con precios más bajos para viajar al exterior

Aerolíneas Argentinas incursionó en una serie de cambios que buscan redireccionar las inversiones e ingresos de la empresa. Por eso, para fomentar el consumo, se lanzó una promoción con financiación sin interés y también puso a la venta pasajes con descuentos de hasta el 20%.

¿A dónde puedo viajar con la promoción de Aerolíneas Argentinas?

La promoción de hasta 12 cuotas sin interés está vigente desde el 29 de septiembre y aplica para los pasajes en vuelos de cabotaje, es decir, los vuelos dentro del país. Este fin de semana será la última oportunidad que tengan los argentinos para aprovecharla, ya que el domingo 5 de octubre vencen las ofertas.

La aerolínea de bandera firmó un convenio del que forman parte más de 20 entidades bancarias. Esto implica que los compradores tendrán diferentes opciones para elegir, entre las más usadas, para financiar sus pasajes. Algunos bancos mantendrán las ofertas hasta el 31 de octubre, pero la promoción ya no será general. Cada usuario deberá averiguar por su cuenta los beneficios de la entidad financiera que use.

¿Qué bancos tienen cuotas sin interés con Aerolíneas Argentinas?

Los bancos que ofrecen 3 y 6 cuotas sin interés hasta el 5 de octubre son BBVA, Galicia, Macro y Santander. Los bancos o billeteras virtuales con financiación válida hasta el 31 de octubre con hasta 3 cuotas sin interés son Banco Provincia Neuquén, Banco Santa Cruz, Banco Entre Ríos, Banco Santa Fe y Banco San Juan.

Hasta 6 cuotas sin interés serán válidas para BNA, Comafi, Macro (Amex), Cabal, Columbia, Naranja X  Banco Santa Cruz, Banco Entre Ríos, Banco Santa Fe y Banco San Juan. Por último, solo YOY y BanCo (Banco de Corrientes) tendrán hasta 12 cuotas sin interés.

Temas Aerolíneas Argentinas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
1

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
2

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
3

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
4

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura
5

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
6

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Más Noticias
Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Comentarios