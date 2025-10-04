Secciones
El taller de maíz y de poroto de la Eeaoc

El jueves se realizó por primera vez una jornada que abordó temas vinculados a estos dos cultivos. Se sabe de la importancia de la gramínea para el sistema productivo del NOA. Y la legumbre aporta al productor la posibilidad de captar divisas a partir de la exportación. Es importante que continúen estas actividades, que brindan herramientas para que se avance con la producción en la región.

Gustavo Frías Silva
Gustavo Frías Silva
