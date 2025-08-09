 Soja: aprobaron el uso de marcadores ópticos para la identificación varietal
Secciones
EconomíaRural

Soja: aprobaron el uso de marcadores ópticos para la identificación varietal
Hace 5 Hs

Autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación aprobaron el uso de marcadores ópticos (MO) para la identificación varietal de muestras de soja.

Según indica la normativa, este método permitirá la identificación o verificación de variedades de los cultivos de soja, mediante procesamiento de imágenes vía inteligencia artificial (IA) en tiempo real. El resultado del análisis arrojará el nombre de las variedades que componen mayoritariamente la muestra y sus porcentajes.

Cabe recordar que en 2023, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) ya había aprobado el uso de los MO para identificar varietales de trigo y de cebada cervecera, lo que hizo que la Argentina se convierta en el primer país a nivel mundial en utilizar de manera oficial, mediante un organismo estatal, un método de IA para la identificación varietal en el control de comercio.

El laboratorio central de análisis de semillas, perteneciente a la Dirección de Evaluación de Calidad de la Dirección Nacional de Desarrollo de Semillas y Creaciones Fitogenéticas del Inase será el encargado de realizar los análisis con esta nueva herramienta tecnológica.

La normativa precisa que únicamente serán válidos a los efectos del control de comercio y uso legal de semilla las determinaciones que se realicen en dicho laboratorio y los pertenecientes al Sistema Territorial de Laboratorios de Análisis de del mencionado organismo nacional.


Temas Inteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ciencia y campo: el aporte del ingeniero agrónomo

Ciencia y campo: el aporte del ingeniero agrónomo

Chile suspende la importación de carne argentina tras el cambio en la normativa sanitaria

Chile suspende la importación de carne argentina tras el cambio en la normativa sanitaria

Gemini suma herramientas para usar IA en la escuela de forma crítica y creativa

Gemini suma herramientas para usar IA en la escuela de forma crítica y creativa

Lo más popular
Lo que tenés que saber antes de usar ChatGPT (o cualquier inteligencia artificial)
1

Lo que tenés que saber antes de usar ChatGPT (o cualquier inteligencia artificial)

Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental
2

Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental

Estrés y noches en vela: qué impide que millones de argentinos duerman tranquilos
3

Estrés y noches en vela: qué impide que millones de argentinos duerman tranquilos

Campaña polémica: por qué American Eagle y Sydney Sweeney desataron el debate
4

Campaña polémica: por qué American Eagle y Sydney Sweeney desataron el debate

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
5

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La Yunta celebra sus 25 años de folclore volviendo a lo tradicional
6

La Yunta celebra sus 25 años de folclore volviendo a lo tradicional

Más Noticias
Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Jubilaciones y discapacitados: Milei hablará por cadena nacional esta noche para explicar los vetos

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Comentarios