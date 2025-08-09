Soja: aprobaron el uso de marcadores ópticos para la identificación varietal

Autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación aprobaron el uso de marcadores ópticos (MO) para la identificación varietal de muestras de soja.
Según indica la normativa, este método permitirá la identificación o verificación de variedades de los cultivos de soja, mediante procesamiento de imágenes vía inteligencia artificial (IA) en tiempo real. El resultado del análisis arrojará el nombre de las variedades que componen mayoritariamente la muestra y sus porcentajes.
Cabe recordar que en 2023, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) ya había aprobado el uso de los MO para identificar varietales de trigo y de cebada cervecera, lo que hizo que la Argentina se convierta en el primer país a nivel mundial en utilizar de manera oficial, mediante un organismo estatal, un método de IA para la identificación varietal en el control de comercio.
El laboratorio central de análisis de semillas, perteneciente a la Dirección de Evaluación de Calidad de la Dirección Nacional de Desarrollo de Semillas y Creaciones Fitogenéticas del Inase será el encargado de realizar los análisis con esta nueva herramienta tecnológica.
La normativa precisa que únicamente serán válidos a los efectos del control de comercio y uso legal de semilla las determinaciones que se realicen en dicho laboratorio y los pertenecientes al Sistema Territorial de Laboratorios de Análisis de del mencionado organismo nacional.