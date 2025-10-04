Las perspectivas de la palta en Tucumán y una oportunidad para reorganizar el sector

La historia de la palta en Tucumán no es reciente, aunque muchos crean que se trata de un cultivo nuevo. Sus raíces se remontan a la década del 70, cuando se realizaron los primeros ensayos con variedades importadas en la zona Concepción, sobre todo de la mano de productores pioneros como la familia Torres. Durante aquellos años, el entusiasmo fue grande: se plantaban distintas variedades y se evaluaba su adaptación al clima y los suelos tucumanos.