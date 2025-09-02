Conocé los poderosos beneficios para la salud que tiene el carozo de palta: ¿cómo consumirlo?

La palta es un ingrediente frecuente en muchas dietas alrededor del mundo. Ya sea en el desayuno, almuerzo o cena, este fruto versátil puede encontrarse en diversas preparaciones, desde tostadas y ensaladas hasta guacamoles y smoothies. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que el carozo de la palta también ofrece múltiples beneficios para la salud y no debería ser descartado.