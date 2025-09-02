Secciones
Conocé los poderosos beneficios para la salud que tiene el carozo de palta: ¿cómo consumirlo?

Descubrí por qué es tan importante que lo conserves y cómo preparar la infusión.

Hace 2 Hs

La palta es un ingrediente frecuente en muchas dietas alrededor del mundo. Ya sea en el desayuno, almuerzo o cena, este fruto versátil puede encontrarse en diversas preparaciones, desde tostadas y ensaladas hasta guacamoles y smoothies. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que el carozo de la palta también ofrece múltiples beneficios para la salud y no debería ser descartado.

El poder del carozo de la palta

El carozo de la palta, a menudo desechado sin pensarlo dos veces, es en realidad una fuente rica en nutrientes. Consumido correctamente, puede proporcionar numerosos beneficios para la salud. Hoy te revelamos cómo prepararlo y aprovechar sus propiedades a través de una simple infusión.

Preparación de la infusión de carozo de palta

Para preparar esta saludable infusión, sigue estos sencillos pasos:

Retira el carozo de la palta: después de disfrutar la pulpa de la palta, asegúrate de conservar el carozo.

Lava y seca el carozo: Lávalo bien para eliminar cualquier residuo de la pulpa y luego sécalo completamente.

Pela el carozo: utiliza un cuchillo para quitar la fina capa marrón que recubre el hueso.

Ralla el carozo: con un rallador, ralla el carozo hasta obtener una textura fina.

Prepara la infusión: coloca la ralladura del carozo en una taza y añade agua caliente. Deja reposar por unos minutos y luego cuela la preparación.

Beneficios de la infusión de carozo de palta

Consumir esta infusión regularmente puede aportar una serie de beneficios a tu organismo:

Reducción de la inflamación: Los compuestos presentes en el carozo de palta tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo.

Disminución del colesterol: Esta infusión puede contribuir a la reducción de los niveles de colesterol, promoviendo una mejor salud cardiovascular.

Pérdida de peso: el consumo del carozo de palta puede ayudar en el control del peso al mejorar el metabolismo y proporcionar sensación de saciedad.

Regulación de la glucosa: es beneficiosa para mantener niveles saludables de glucosa en la sangre, siendo una buena opción para personas con diabetes.

Salud ósea: el carozo de palta es una fuente de calcio y magnesio, minerales esenciales para la salud de los huesos.

Antioxidantes: rico en antioxidantes, el consumo del hueso de palta puede combatir el daño causado por los radicales libres, contribuyendo a una mejor salud en general.

