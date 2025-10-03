Legisladores de Fuerza Republicana critican el respaldo oficial al Encuentro Global de Infancias Trans

Los legisladores tucumanos Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, del bloque Fuerza Republicana, manifestaron su preocupación por el apoyo del gobierno provincial al llamado Encuentro Global de Infancias Trans.
En un comunicado oficial, los parlamentarios aclararon que no cuestionan la dignidad de ninguna persona, pero sí cuestionan el uso de fondos y recursos del Estado para promover ideologías que aún generan debate científico, ético y pedagógico.
“Los niños requieren protección, escucha y tiempo para crecer, no etiquetas prematuras ni intervenciones que puedan condicionar su desarrollo”, señalaron Bussi y Verón Guerra, subrayando que su deber como legisladores es defender el interés superior del niño, lo que requiere prudencia, evidencia y diálogo.
El bloque Fuerza Republicana concluyó su comunicado asegurando que no acompaña esta iniciativa, reiterando la necesidad de priorizar políticas públicas que se centren en el bienestar y desarrollo integral de la infancia en Tucumán.