Gerónimo Vargas Aignasse: “El candidato Espert es un mentiroso y un corrupto”

“No podemos permitir que quienes aspiran a representar a la sociedad lo hagan desde la mentira, la opacidad”, afirmó el legislador tucumano.

Hace 1 Hs

El legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse lanzó duras críticas contra el candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, y lo trató de "corrupto y mentiroso".

“El candidato Espert, de la provincia de Buenos Aires, es un mentiroso y un corrupto. Yo soy legislador provincial en Tucumán y, en mi profesión de abogado, presto servicios jurídicos y de asesoramiento a una empresa de Estados Unidos. Mi relación contractual está debidamente declarada en Arca y emito mis honorarios mediante factura E, que es la factura electrónica utilizada en Argentina para respaldar exportación de servicios a clientes del exterior. Es un comprobante digital obligatorio en estos casos”, afirmó Vargas Aignasse.

Y prosiguió: “Si Espert efectivamente prestó los servicios profesionales que declara, debió haberlos declarado y facturado como corresponde. Si no lo hizo, incurrió en los delitos de evasión y de lavado de activos. Y esto se agrava porque el contratante de Espert es un delincuente narcotraficante, procesado por lavado de activos en los Estados Unidos”.

Finalmente, el legislador tucumano remarcó la necesidad de contar con representantes políticos íntegros y responsables. “La Argentina necesita dirigentes que actúen con transparencia, que cumplan la ley y que rindan cuentas de cada peso que perciben”. 

“No podemos permitir que quienes aspiran a representar a la sociedad lo hagan desde la mentira, la opacidad y los vínculos con la corrupción”, concluyó.

