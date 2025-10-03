Gerónimo Vargas Aignasse: “El candidato Espert es un mentiroso y un corrupto”

“El candidato Espert, de la provincia de Buenos Aires, es un mentiroso y un corrupto. Yo soy legislador provincial en Tucumán y, en mi profesión de abogado, presto servicios jurídicos y de asesoramiento a una empresa de Estados Unidos. Mi relación contractual está debidamente declarada en Arca y emito mis honorarios mediante factura E, que es la factura electrónica utilizada en Argentina para respaldar exportación de servicios a clientes del exterior. Es un comprobante digital obligatorio en estos casos”, afirmó Vargas Aignasse.