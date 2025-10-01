Este es el pueblo más bonito para visitar en octubre según National Geographic: una joya medieval en Zamora

Viajar en otoño es una de las experiencias más recomendables para descubrir la riqueza patrimonial y natural de España. El mes de octubre, con sus temperaturas suaves y paisajes teñidos de tonos ocres, es ideal para escapadas rurales. Y según la prestigiosa revista National Geographic, hay un destino que brilla especialmente: Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora, considerado uno de los pueblos más bonitos de España.