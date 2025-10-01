Este es el pueblo más bonito para visitar en octubre según National Geographic: una joya medieval en Zamora

Viajar en otoño es una de las experiencias más recomendables para descubrir la riqueza patrimonial y natural de España. El mes de octubre, con sus temperaturas suaves y paisajes teñidos de tonos ocres, es ideal para escapadas rurales. Y según la prestigiosa revista National Geographic, hay un destino que brilla especialmente: Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora, considerado uno de los pueblos más bonitos de España.
Puebla de Sanabria, un tesoro medieval en Zamora
Situada en el noroeste de Castilla y León, Puebla de Sanabria conserva un casco histórico medieval de gran valor, que transporta al visitante a siglos pasados. Su origen se remonta al siglo XII, pero su mayor esplendor llegó en la Edad Media gracias a su posición estratégica entre los reinos de León y Galicia.
El castillo de los Condes de Benavente, del siglo XV, domina el horizonte del municipio. Esta fortaleza defensiva, levantada sobre un promontorio rocoso, no solo fue clave en la protección de la zona, sino que hoy es un atractivo turístico que acoge exposiciones, conciertos y actividades culturales.
Calles con encanto y patrimonio histórico
El casco antiguo de Puebla de Sanabria ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico, con sus calles empedradas, casas de piedra con balcones de madera y monumentos como la Iglesia de Nuestra Señora del Azogue, de origen románico, y la Ermita de San Cayetano, del siglo XVIII. Pasear por sus callejuelas es como retroceder en el tiempo, disfrutando de una atmósfera única.
El Lago de Sanabria: naturaleza en estado puro
Muy cerca del pueblo se encuentra el Parque Natural del Lago de Sanabria, hogar del lago glaciar más grande de España. Sus aguas cristalinas, sus bosques y su biodiversidad convierten a este entorno en un lugar perfecto para practicar senderismo, piragüismo o simplemente disfrutar de las vistas. En otoño, el paisaje alcanza su máxima belleza con los colores dorados de los bosques.
El parque también es refugio de especies como el lobo ibérico y el corzo, lo que lo convierte en un destino de referencia para los amantes de la naturaleza y la fotografía.
Cómo llegar a Puebla de Sanabria
Desde Zamora: 1 hora y 20 minutos en coche por la A-52 y la N-631.
Desde Ourense: 1 hora y 20 minutos por las mismas vías.