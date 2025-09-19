Cerraron una montaña rusa en Orlando tras la muerte de un visitante

María Fernández fue una de las pasajeras que coincidió con él en el vagón siniestrado. Según su testimonio para la cadena local News 6 “cuando la atracción se terminó, una chica empezó a gritar: ‘¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio!’. La chica gritaba y no entendíamos lo que pasaba”. La condición en la que fue hallado el hombre aumentó la alarma, ya que, según la testigo, presentaba signos visibles de lesiones graves, añadiendo: “No sé si estaba muerto en ese momento, pero creo que sí”.