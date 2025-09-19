Secciones
Cerraron una montaña rusa en Orlando tras la muerte de un visitante

Los gritos desesperados de una joven alertaron que el pasajero no mostraba signos de vida.

Un hombre murió ayer en el recorrido de la montaña rusa Stardust Racers, en Orlando Florida. Un hombre murió ayer en el recorrido de la montaña rusa Stardust Racers, en Orlando Florida.
Hace 1 Hs

De repente, la jornada de diversión en  Epic Universe, uno de los flamantes parques de atracciones que se incorporó a Universal Orlando Resort, se vio interrumpida por un hecho escalofriante. Los gritos desgarrados de una joven alertaron a los operadores de la montaña rusa Stardust Racers, cuando descubrió que el joven que iba a su lado yacía inconsciente. Y aunque la emergencia lo asistió rápidamente, Kevin Zavala falleció en el hospital.

Kevin Rodriguez Zavala, de 32 años, falleció etse jueves tras aventurarse en el recorrido de la montaña rusa de Universal 's Epic Universe, un parque temático inaugurado recientemente. Sus acompañantes advirtieron que el hombre había perdido el conocimiento durante el recorrido. La emergencia médica lo llevó al hospital donde terminó falleciendo.

María Fernández fue una de las pasajeras que coincidió con él en el vagón siniestrado. Según su testimonio para la cadena local News 6  “cuando la atracción se terminó, una chica empezó a gritar: ‘¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio!’. La chica gritaba y no entendíamos lo que pasaba”. La condición en la que fue hallado el hombre aumentó la alarma, ya que, según la testigo, presentaba signos visibles de lesiones graves, añadiendo: “No sé si estaba muerto en ese momento, pero creo que sí”.

Paralización total en la atracción de Orlando

Zavala fue trasladado rápidamente al hospital más cercano, pero solo se pudo certificar su fallecimiento pocas horas después.  El informe que emitió el médico forense del área de Orlando, Joshua Stephany, esclareció que la causa del deceso fueron “múltiples lesiones por impacto contundente”.

Un portavoz de Universal dijo que el parque está cooperando con la investigación de las autoridades, y a la vez, el parque anunció la paralización absoluta de esta atracción. “Estamos devastados por este trágico evento y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del huésped”. Stardust Racers permanecerá suspendida indefinidamente.

